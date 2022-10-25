Как идут работы по благоустройству парка вдоль реки Темерник, обсудили депутаты гордумы Ростова

Так сейчас выглядит прибрежная зона реки Темерник ("Первая миля"). Фото: гордума Ростова

В Ростове состоялось очередное заседание гордумы, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе благоустройство донской столицы и создание экологического линейного парка вдоль реки Темерник. Отметим, в рамках реабилитации водной артерии разобьют непрерывный парк, который будет расположен не только в донской столице, но также в Мясниковском и Аксайском районах. Создание парка разделено на несколько этапов. В первую очередь, это благоустройство так называемой «первой мили».

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

Она протянется от моста на Шеболдаева до ростовского зоопарка. Затем работы будут проводиться на «второй миле» и на участке, соединяющем эти две территории.

Как сообщил председатель думской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников, депутаты совершили рабочий объезд «первой мили».

- Это зона отдыха вдоль реки Темерник в районе зоопарка. Территория пригодна для эксплуатации, несмотря на то, что есть вопросы, связанные как с качеством используемых подрядчиком материалов, так и с качеством самих выполненных работ. Сейчас эти вопросы рассматриваются в судебном порядке, - прокомментировал депутат.

Председатель комиссии Ростовской-на-Дону городумы по городскому хозяйству Дмитрий Олейников рассказал о благоустройстве города. Фото: пресс-служба Гордумы Ростова

В частности, не приняты работы по озеленению, конструктивным и объемным планировочным решениям, малым архитектурным формам, подъездам, тротуарам, перголам.

А выступивший с докладом перед депутатами замглавы администрации города по ЖКХ Алексей Пикалов отметил, что работы по проекту благоустройства «первой мили» в установленный срок - 1 ноября 2021 года - завершены не были.

- Но сама «первая миля» открыта и уже активно используется ростовчанами, чему мы сами во время объезда стали свидетелями, - добавил Дмитрий Олейников.

В итоге в принятом решении депутаты обязали администрацию до 1 декабря 2025 года обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» по созданию «первой мили» непрерывного экологического парка вдоль реки Темерник, контроль за качеством и сроками выполнения работ по каждому этапу благоустройства парка «Дружба» («вторая миля») и рассмотреть возможность привлечения дополнительных средств из областного бюджета для благоустройства соединения первой и второй миль от границы парка им. Октября до пер. Грибного.

В принятом решении городумы депутаты обязали Администрацию в срок до 1 декабря 2025 года обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» по созданию «первой мили». Фото: пресс-служба Гордумы

РАБОТЫ В ПАРКЕ «ДРУЖБА»

Кроме того, подробно остановились депутаты на вопросах, касающихся парка «Дружба». Работы по его благоустройству уже идут. Срок завершения – конец 2024 года.

Также на заседании отметили, что завершается проектирование третьего участка, который соединит территории первой и второй мили.

Добавим, что при благоустройстве парка запланированы демонтажные работы, валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев, устройство пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, облицовка подпорных стен, устройство детских и спортивных площадок, озеленение. Работы разбиты на три этапа.

При этом депутаты рекомендовали администрации города обеспечить максимальное сохранение жизнеспособных деревьев.

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Также депутаты обсудили и рекламные конструкции, которые могут испортить облик города. Чтобы не допустить этого, были приняты соответствующие решения.

- Теперь рекламные конструкции должны быть маркированы контактами собственников, они не должны пустовать, - пояснил Дмитрий Олейников.

В том случае, если нет коммерческой рекламы, то на баннере должна быть размещена социальная.

- И работы по обустройству рекламы не должны мешать гражданам, - подчеркнул депутат.

Еще одно изменение, которое касается облика города, связано с тем, что здания при строительстве, реконструкции, капремонте теперь должны обеспечиваться декоративным освещением фасада. Пока речь идет лишь о тех объектах, которые расположены вдоль основных автомагистралей, таких как Большая Садовая, Стачки, Нагибина, Ворошиловский и Буденновский.

Причем, красивая подсветка должна быть обеспечена за счет средств собственников зданий.

И еще один вопрос, ставший для многих горожан болезненным, касался подготовки к отопительному сезону.

Так, летом был проведен большой объем работ по перекладке тепловых сетей, а при их опрессовке происходили порывы.

- Поэтому мы рекомендуем ресурсоснабжающим организациям, в частности Ростовским тепловым сетям, поменять технологию, - прокомментировал Дмитрий Олейников.

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