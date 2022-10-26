В Ростовской области мобилизованные могут приостановить исполнительное производство по кредитам

В Ростовской области действует целый ряд мер поддержки мобилизованным и их семьям
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области мобилизованные и члены их семей могут приостановить производство по взысканию долгов по кредитам. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.
- Заявления о приостановлении исполнительных производств можно подать непосредственно на призывных пунктах военкоматов, - пояснили в управлении.
Также заявление можно подать в любом подразделении службу судебных приставов и через портал госуслуг.
- Исполнительные производства по взысканию кредитных платежей подлежат приостановлению как по отношению к лицам, проходящим военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту, или лицам, находящимся на военной службе в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах, так и членов их семей, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
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