В Ростовской области стартовал ежегодный урок занятости

Школьники могут узнать актуальную информацию рынка труда. Фото: правительство Ростовской области

В донском регионе с 24 по 28 октября начался ежегодный областной урок занятости. Мероприятия будут проводить для учеников 9-11 классов.

Учащиеся старших классов смогут получить информацию о ситуации на рынке труда, актуальных профессиях, как в муниципалитете, так и в целом в регионе. Также узнают полезную информацию об образовательных организациях, предлагающих получение профессионального образования.

- Такие мероприятия стали хорошей традицией. Они направлены на формирование будущего кадрового потенциала Донского края. Ребята узнают о востребованных профессиях в нашем регионе, - поделился начальник управления государственной службы занятости населения Сергей Григорян, - наши специалисты помогают школьнику определиться с будущей профессией, рассказывают, где в области можно получить профессиональное образование, а также о профориентационных мероприятиях, которые состоятся в течение учебного года.

Уроки занятости будут проводиться в школах и в онлайн-формате. В них примут участие специалисты службы занятости, работодатели, а также представители администраций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Отметим, что в 2021 году больше 31 тысячи школьников стали участниками 1413 уроков занятости. К подготовке и проведению этого мероприятия привлекались 97 специалистов службы занятости населения, 1891 учитель и 225 потенциальных работодателей.

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