«Я ей доверила сокровенное, а она вытерла об меня ноги»: как ростовчанка подала в суд на соседку, чтобы вернуть дочь

Бывшие подруги не могут поделить десятилетнюю девочку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове экс-подруги судятся друг с другом за право воспитывать десятилетнюю девочку. 42-летняя Наталья (имена изменены – прим. ред. ) и 64-летняя Ирина некогда были близкими людьми. Они жили на одной лестничной клетке и много лет дружили.

К слову, Ирина, одинокая женщина, доцент, преподаватель всегда помогала младшей подруге со средним ребенком, Анечкой.

«ПРОСНУЛСЯ МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»

Дело в том, что Наталья – мама троих детей. Старшая – инвалид. По словам ростовчанки, больная дочь требовала много сил и времени, поэтому Ирина часто приглядывала за Аней. В результате они так сблизились, что девочка стала называть ее мамой.

А потом Наталья решила переехать в другой район.

- Купила квартиру в другом районе. Делала ремонт, готовилась к новоселью. Но тете Ире эта идея не понравилась. Она решила оставить Анюту у себя и предложила мне отказаться от ребенка. Видимо, проснулся материнский инстинкт. Но я своих детей не бросаю. Я рожала их для себя, - рассказывает Наталья.

«ВСЕ УПИРАЕТСЯ В ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ»

С этого момента между женщинами началась война. Ирина была уверена, что Ане с ней лучше, чем с матерью.

По словам преподавателя, Наталья не питает к средней дочери нежных чувств.

- Все упирается в выплаты на детей, в этом ее интерес, - говорит Ирина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону». – А мне просто жаль девочку. Я в нее всю душу вложила. Аня занимается дополнительно английским с репетитором из вуза, ходит на танцы, учится на четверки-пятерки. А к Наталье возвращаться не хочет. Более того, она боится, что ее украдут. По ночам со страхом засыпает. Я ее успокаиваю, говорю, что у нас дверь железная, никто ее не украдет, - делится Ирина.

«Я ОТКРЫЛА ЕЙ ДУШУ»

Тем временем у Натальи свое мнение на этот счет.

Она уверена, что дочь против нее просто настраивают, а бывшая соседка, строившая в молодости карьеру, с помощью Ани пытается избавиться от одиночества.

- Да, возможно, она и привязалась к моей малышке, но я – мать. Я за своих детей, если надо, умру. Вы знаете, я ей доверяла самое сокровенное, открыла ей душу, а она просто вытерла об меня ноги. Я пойду до конца, верну дочь, - говорит Наталья.

«У ИРЫ – СВЯЗИ, НО Я ДОБЬЮСЬ СПРАВЕДЛИОВСТИ»

При этом ростовчанка считает, что опеку над дочерью передали ее экс-подруге только потому, что та – преподаватель в то время, как сама Наталья работает няней.

- У Иры связи, но я добьюсь справедливости. Я подала с суд на администрацию района. Я считаю, что опеку над Аней оформили незаконно, ведь я не лишена родительских прав. Подала в суд и на Ирину, заседание назначено на начало ноября. В этом иске требую вернуть мне ребенка, - рассказывает многодетная мать.

Ирина же возражает.

- Что значит – вернуть? Аня что, вещь? Диван, который можно переносить с места на место? Если она не хочет жить с Натальей? Ребенок ее боится. На суде ребенок тоже будет присутствовать. Она сама расскажет, где и с кем ей лучше жить, - добавила Ирина.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Суд будет учитывать и мнение девочки"

- С точки зрения закона, опекун может быть назначен ребенку, который остался без попечения родителей, которые не лишены родительских прав, - прокомментировал адвокат Ваган Бегларян. - С учетом того, что в этой ситуации мать не была лишена свободы, не находилась длительное время на лечении, скорее всего, мать не выполняла свои обязанности. Предполагаю, что суд встанет на сторону опекуна. При этом, конечно, суд будет учитывать и мнение девочки.

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