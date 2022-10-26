Сотрудники российского консульства посетили в тюрьме ростовчанку Марию Дапирка, пожизненно осужденную во Вьетнаме

Ростовчанку осудили в 2018 году. Фото: соцсети.

Сотрудники российского консульства во Вьетнаме посетили ростовчанку Марию Дапирка, осужденную на пожизненный срок за контрабанду наркотиков. Мать россиянки Ольга рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что представители ведомства навестили девушку в октябре.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ЗА ДВА ГОДА

Ростовчанке Марии Дапирка вынесли приговор еще в 2018 году. В 2019 году девушка подала прошение на перевод в вьетнамскую тюрьму, но ей отказали. А в 2020 году, по словам Ольги, сотрудники консульства перестали навещать дочь. Родственникам объясняли, что визиты пришлось приостановить из-за пандемии.

— В начале месяца представители консульства наконец посетили Машу. Они проверили условия ее содержания. Сообщили, что все в порядке, и жалоб от нее не поступило. Дочь попросила только помочь с услугами стоматолога. Они приняли к сведению, но я не знаю, решится ли эта проблема, — говорит женщина.

Родственники Марии считают, что ее подставил жених. Фото: соцсети.

Повторные просьбы о переводе в России пока остались без ответа. По словам Ольги, Мария повторно просила рассмотреть ее прошение еще в начале года, но пока ситуация не изменилась.

КАК СЕЙЧАС ЖИВЕТ МАРИЯ?

Мария все так же занимается уборкой и работой по хозяйству на территории тюрьмы. Питание скромное — рис и овощи, которые выращивают сами заключенные.

— Раньше могли ей хотя перевести деньги. Теперь из-за санкций мы не можем отправить даже маленькую сумму. Однажды получилось передать деньги через друзей ее знакомой из России, но и все на этом. Теперь можем только отправлять посылки, но они идут долго, и приходят не все, — вздыхает Ольга.

В 2019 году девушка подала прошение на перевод в Россию, но ей отказали. Фото: соцсети.

НАПОМНИМ

Ростовчанку Марию Дапирка задержали в аэропорту Хошимина в 2014 году. В ее чемодане обнаружили три килограмма кокаина. Родные утверждали, что Марию подставил ее жених, который подарил ей этот чемодан прямо перед вылетом. В 2018 году девушку признали виновной в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному заключению.

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