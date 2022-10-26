Следователи тщательно осмотрели место происшествия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, в Усть-Донецком районе, нашли тело 12-летней девочки с множественными ранениями и травмой головы. 26 октября в донском управлении СКР сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», девочку нашли рядом с магазином, куда она отправилась, чтобы купить хлеб.
КАК ИСКАЛИ ДЕВОЧКУ
Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, семья воспитывала троих детей. Дина (имя изменено - прим. ред.) была средней дочерью. 24 октября мать отправила ее за хлебом.
- Это было в три часа дня. В 16.20 матери пришло оповещение на телефон о списании денег. Дочь купила две булки, - рассказывает собеседник «КП-Ростов-на-Дону».
Несмотря на то, что магазин, в который отправилась Дина, находился в соседнем селе, расстояние между домом и торговой точкой было небольшим.
- Идти всего ничего – перейти по мосту через речку, - рассказывают местные жители.
Тем не менее после покупки девочка домой не пришла. Мать ждала ее какое-то время, а потом отправилась на поиски.
- Они ни к чему не привели. Искали Дину и соседи, но тщетно. В шесть утра, 25 октября, родители написали заявление, - рассказывают местные жители.
"БЫЛА ДОБРОЙ, УЛЫБЧИВОЙ"
Правоохранители нашли Дину спустя несколько часов. У девочки была черепно-мозговая травма и множественные колото-резанные ранения.
Тело обнаружили в балке, которая находилась за магазином, где девочка купила хлеб. Рядом валялись две буханки.
- Дина была очень доброй, улыбчивой. Мы все в ужасе. Родители теперь боятся выпускать детей одних из дома. Всегда думали, что живем в деревне, тут безопасно. Ведь все друг друга знаем, - сокрушается местная жительница.
Отметим, что семья Дины характеризуется положительно. Родители работают в шахте. Мама всегда участвовала в школьной жизни.
- Она держится на людях. Надеемся, что найдет в себе силы жить дальше ради старшей дочери и сына, - говорят в селе.
Известно, что прощаться с Диной будут завтра днем, 27 октября.
«КП-Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.
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