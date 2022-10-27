Фактор «бытовухи»: Как проза жизни превращается в тома уголовного дела, рассказала прокурор из Ростова

Эксперт рассказала о самых громких случаях в работе. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Как проза жизни превращается в тома уголовного дела. Почему накопленные годами обиды могут привести к непоправимым действиям. А погубившие родных и близких - горько раскаиваются. Об этом говорили со старшим помощником прокурора Ворошиловского района Ростова-на-Дону Юлией Чистяковой. Слушайте эфир передачи «Люди в погонах» в четверг, 27 октября, в 17:03 на Радио «КП - Ростов-на-Дону» на 89,8 FM.

«ПРИЕЗЖАЙТЕ, Я УБИЛА МУЖА!»

- Юлия Владимировна, Ворошиловский — один самых крупных и густонаселенных спальных районов. С какими преступлениями чаще всего приходится сталкиваться?

- Специфика нашего района заключается не только в густонаселенности, но и в том самом контингенте, который здесь проживает. Много домов с квартирами гостиничного типа, сдающихся в наем квартир, где проживают часто не совсем благополучные люди, а их отдых после рабочего дня не всегда проходит спокойно и не всегда заканчивается хорошо. Особенно, если при этом происходит распитие спиртных напитков.

Каждый год на территории района совершается немало убийств. В основном, в ходе внезапно возникшей ссоры, при совместном распитии спиртных напитков, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Порой конфликт назревает долгие годы, и в какой-то момент падает последняя "капля". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И нередко люди не задумываются о последствиях своих поступков.

- Случаются ли убийства, когда негатив копился годами, а потом случилось страшное...

- Да, бывают и такие убийства, в том числе и на фоне накопивших за длительное время негативных отношений в семье. В качестве примера приведу случай. Дело было два года назад. В полицию позвонила 60-летняя женщина. Она сообщила, что убила мужа.

Прибывшие на место происшествия полицейские застали страшную картину: тело мужчины - со множеством ран на голове и теле, по всей квартире — кровь, рядом - большой нож, топор и молоток. Эксперты потом насчитают на теле 119 ранений.

Сама пенсионерка была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Одежда и руки женщины были в крови. А еще - пакеты для мусора, которыми она душила мужчину. Все было очевидно.

Женщина раскаялась и рассказала следствию в подробностях, как совершила преступление. Оказалось, что убитый в течение полутора лет после перенесенного инсульта был инвалидом, не мог сам передвигаться и обслуживать себя. Все хлопоты по уходу легли на плечи гражданской жены. Та и раньше прощала ему все обиды, а теперь и вовсе не могла оставить одного - так сильно любила.

- А родственники?

- Они жили далеко, помощи от них не было. В итоге женщина и работала, и ухаживала за сожителем. Была у нее и слабость - к спиртному, даже в свое время лечилась от этой привычки. Но с каждым годом ей становилось все тяжелее, утешение она находила в бутылке. И в тот злополучный день поняла, что устала совсем и так больше якобы не может. Решила с этим покончить раз и навсегда. Тем более, что в тот день муж сильно ее оскорбил. Выпив рюмку-другую, она решилась на убийство.

Осознав, что они наделали, некоторые преступники всерьез раскаиваются и просят прощения у родных своих жертв. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Даже будучи лежачим больным, муж пытался сопротивляться. Но, справившись с ним, она выпила снова и только тогда поняла, что натворила. Позвонила сначала сестре, а потом - в полицию. На суде женщина пыталась убедить всех, что действовала в состоянии сильного душевного волнения, которое было вызвано поведением потерпевшего. Однако психолого-психиатрическая экспертиза этого не подтвердила. Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы.

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ

- А что толкает 20-30-летних на преступление?

- В основном, это спонтанные убийства. Например, в ноябре прошлого года девушка сообщила экс-возлюбленному о том, что не будет с ним больше встречаться. А он назначил ей встречу, на которую взял с собой нож.

Та приехала вместе с подругой. Спокойного разговора у пары не получилось. И тогда парень стал обвинять ее в измене: достав нож, нанес множество ударов по телу девушки. У нее получилось вырваться, спрятаться в машине, но он проник и туда, продолжив наносить удары.

В дело вмешалась подруга, и тогда ножом досталось и ей. Свой последний удар молодой мужчина нанес отвергнувшей его любимой в голову, оставив там нож.

Когда девушки уже лежали на земле без движения, он решил - они мертвы - и скрылся с места происшествия. К счастью, прохожие вызвали «скорую» и обеих удалось спасти. Парня задержали на следующий день. Он во всем признался. Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Часто преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Жуть какая…

- Но есть и другой пример, когда убийство совершила 22-летняя девушка. После девяти классов школы она окончила первый курс колледжа, а дальше учиться не захотела. На работу, которая ей бы нравилась, устроиться не смогла. Родила ребенка, потом еще одного и занималась воспитанием.

Ее гражданский муж был неравнодушен к спиртному, постоянной работы у него не было. Трагедия развернулась в день рождения молодой мамы, когда глава семейства стал ее оскорблять. Та вспомнила обиды, в том числе наносимые супругом в разное время побои, схватила на кухне большой нож и ударила им в живот любимому. От кровопотери мужчина скончался на месте.

Сама же мать теперь в ожидании суда находится под стражей. Ее маленькие дети - трех лет и пяти месяцев (последний – совместный с погибшим ребенок, - прим авт.), остались на попечении у бабушки.

ЗАКОН ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ

- Скажите, а бывают «нехорошие» квартиры?

- Отвечая на этот вопрос, расскажу о двух убийствах, не связанных между собой, но произошедших, видимо, закономерно. В середине декабря 2020-го молодой мужчина привел в дом к своему дяде знакомую девушку. Компания выпила, потом пара уединилась, но между ними возник конфликт. И тогда гость жестоко избил свою спутницу. Та умерла на месте. Хозяин квартиры даже не попытался вмешаться, объяснив позже это тем, что боялся разъяренного племянника. У погибшей осталась четырехлетняя дочь. Ее убийца получил наказание в виде 12 лет лишения свободы. А вот двери в доме дяди по-прежнему были открыты для гостей с бутылкой.

Так вот, спустя ровно полгода после того убийства, в этой же квартире случилось еще одно. На этот раз жертвой стал сам хозяин гостеприимного дома, которого после ссоры за столом ранил очередной гость.

- Часто ли приходилось видеть искреннее раскаяние в суде тех, кто спонтанно погубил человека и лишь позже осознал все, что натворил?

- Да, и такие случаи были. Не все, но многие раскаиваются в суде, осознав за время нахождения под стражей всю тяжесть совершенного ими преступления. Они просят при этом прощения и у родственников погибших. Помню случай, который произошел несколько лет назад - сын убил отца. И снова — алкоголь. После совместного застолья забил родителя до смерти, а потом еще и отправил видео на телефон своей мачехе. Первоначально мужчина дал признательные показания. Но повторять их в дальнейшем отказался, подтверждал ранее сказанное. Парень говорил, что ему очень стыдно из-за содеянного и говорить об этом он вообще не может...

- Может, наш с вами сегодняшний разговор и эти примеры из жизни остановят кого-то у опасной черты. Заставят задуматься. Станут профилактикой подобных трагедий?

- Возможно. Хорошо, чтобы это было бы так. Как уже ранее было сказано, убийства на бытовой почве зачастую совершаются людьми определенной категории - не работающими, ранее судимыми, злоупотребляющими спиртными напитками, а также при определенных обстоятельствах – ссора в ходе распития спиртного или просто сильная неприязнь. Отсутствие работы, нормального досуга, связанного с посещением театров, концертов и даже кинотеатров, а также невысокий уровень нравственных ценностей, привитых с детства родителями, в совокупности приводят людей к безысходности, жизни в определенных условиях, где позволительно и считается нормальным не только применение насилия, но даже лишение жизни другого.

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