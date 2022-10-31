Зависимость – это не просто заболевание, это образ жизни человека

Фото: предоставлено Клиникой Тимура Мамедова

Лечение зависимости – одна из самых сложных проблем современной медицины. Как отмечают специалисты, не так много профессионалов работает с зависимыми пациентами. И пациенты эти очень непростые. Как понять, что человек имеет проблемы с зависимостью? Почему она возникает? Как помочь зависимому родственнику? Об этом в рамках проекта «Клиника года – 2022» мы поговорили с психиатром-наркологом, руководителем клиники лечения алкоголизма и наркомании Тимуром Саладдиновичем Мамедовым и наркологом, психиатром, психотерапевтом Клиники Тимура Мамедова Еленой Викторовной Соловьевой.

- Елена Викторовна, расскажите – какие виды зависимости бывают?

- Вообще болезнь зависимого поведения она одна – зависимость. И не имеет значения - от чего человек зависит. Всего зависимостей насчитывается более 200. Основные – это химическая и нехимическая зависимости. К химическим относятся не только зависимость от употребления психо-активных веществ и алкоголя, но и лекарственная зависимость, а также пищевая, ведь фетишизм вокруг еды – это тоже зависимое поведение. А к нехимическим можно отнести гемблинг (зависимость от игр), компьютерную зависимость и даже эмоциональную, когда человек не хочет жить из-за неразделенной любви.

- Многие считают, что зависимость наступает из-за недостатка силы воли. Какие основные факторы возникновения зависимости? Почему человек становится зависимым?

- Таких факторов, на самом деле, достаточно много. Это и наследственность, когда у человека в роду было много употреблявших родственников. Имеет значение и состояние мамы во время беременности. Много зависит от того, желанным или нежеланным был ребенок. Вообще очень влияют на возникновение зависимости отношения в семье маленького человека, как его воспитывают, - пояснила Елена Соловьева, - Надо понимать, что все младенцы эгоцентричны, они первое время думают, что все в этом мире завязано на них. Но к трем годам ребенка нужно обязательно «снимать с пьедестала» и выстраивать в его голове правильные логические связи. Тогда он будет понимать, что на его семью влияют самые разные вещи, никак с ним не связанные. Иначе он вырастет с постоянным желанием быть в комфорте.

С другой стороны, очень важно, чтобы родители любили друг друга. Если же они скандалят, то ребенок думает, что он не желанный и напрасно родился. А это через время, конечно, приведет к проблемам, и может, в том числе, спровоцировать возникновение зависимости. А вообще факторов возникновения очень много, как я говорила.

Фото: предоставлено Клиникой Тимура Мамедова

- Как лечат зависимых людей, какие методы используются?

- Все зависит от того, в каком состоянии находится человек, - пояснила Елена Викторовна, - Человеку в состоянии опьянения, в первую очередь, требуется детокс-терапия, чтобы очистить организм от опасных веществ и убрать последствия употребления, насколько это возможно. При систематическом употреблении у человека появляется не только психологическая, но и физическая зависимость. Стимулирующее вещество уже встраивается в обмен веществ, и человек без него уже не в состоянии есть, спать, нормально общаться.

- Если взять алкоголизм, то первая стадия проявляется в том, что человек возбуждается от одной мысли, что сейчас он будет пить алкоголь, - отметил Тимур Магомедов, - У него «загораются» глаза, появляется энергия. Это сигнализирует о том, что вся его нервная система возбуждается от алкоголя. Классическая схема, когда муж, работающий на пятидневке, по пятницам расслабляется. Казалось бы, ничего особенного. Но у него уже ритуал. Если жена в этот вечер постарается сбить его настрой, сходить куда-то, где нет возможности выпить, она может получить ответную агрессивную реакцию. Это первый звоночек, что у человека имеется зависимость.

- Важно также - готов или не готов человек избавляться от зависимости, - уточнила Елена Соловьева, - Если человек не настроен лечиться, то мы применяем метод так называемой интервенции. Для этого мы собираем родственников и людей, значимых для пациента. Мы обсуждаем с ними и с пациентом фактическую сторону - как употребление влияет на состояние здоровья, к чему это может привести. И, когда человек слышит не только эмоциональные высказывания от родственников, но и строгие факты, это быстрее приводит в чувство.

- Многие родители хотели бы вовремя увидеть, что их с ребенком что-то происходит. Расскажите – какие признаки подскажут, что подросток начал употреблять, и пора обращаться к специалистам?

- У такого подростка меняется поведение, - рассказала Елена Викторовна, - Подросток всегда был покладистым, а теперь становится дерзким, много спит днем. В его окружении появляются какие-то новые люди, а со старыми друзьями он резко перестает общаться. В его разговоре можно услышать непонятные словечки.

- Первое, на что стоит обратить внимание, это траты, - уточнил Тимур Магомедов, - У детей же своих денег нет, а тут ребенок начинает их просить на всякие нелепые вещи. Все это сопровождается враньем. Подросток часто начинает избегать контакта с родителями, старается приходить позже, долго принимать ванну, а потом быстро уходить к себе в комнату. Также в его вещах могут появиться какие-то неопознанные таблетки, капли.

- Зависимость – на самом деле, страшная болезнь. Если ничего не делать, - рассказала Елена Соловьева, - Мы очень часто наталкиваемся на то, что родители все заметили, но не хотят ничего делать, потому что это страшно. Не каждый родитель способен посмотреть правде в глаза.

Я бы посоветовала родителям больше бывать с детьми. С ребенком нужно разговаривать на его языке и всегда иметь в виду, что многих вещей дети не понимают потому, что у них нет соответствующего жизненного опыта. И только наша поддержка поможет им ориентироваться в этой жизни и выбирать путь без зависимостей.

В завершение разговора эксперты подтвердили, что если лечение начать вовремя, все проблемы можно преодолеть.