Родные убитой школьницы из Ростовской области рассказали, как искали девочку и узнали о ее гибели

Тело ребенка обнаружили на пустыре за магазином. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Ростовскую область потрясла новость об убийстве 12-летней девочки в хуторе под Ростовом. 24 октября школьница пошла в магазин за хлебом и пропала, а на следующий день ее нашли мертвой. Тетя погибшей рассказала «КП-Ростов-на-Дону» рассказала, как родные искали ребенка и узнали о ее гибели.

Мария рассказала, что узнала об исчезновении племянницы Дины (имена изменены — прим.ред.) 25 октября. Утром ей позвонила обеспокоенная племянница — старшая сестра пропавшей.

— Говорит, что пошла за хлебом в понедельник и все — пропала. Кинулись искать вечером, а ее нигде нет. Утром написали заявление, — говорит Мария.

Примерно в час дня женщине позвонили соседи и сообщили страшную новость — Дины больше нет. Ее тело нашли недалеко от магазина, куда она отправилась за хлебом.

— Я рассказала брату и сразу побежала туда. Полиция нас сначала не пускала. А что с ней случилось, никто не говорит, все боятся. Мы стояли и плакали, — вспоминает страшные минуты женщина.

Позже выяснилось, что у девочки черепно-мозговая травма, которую, судя по всему, она получила от удара камнем. Ей нанесли более 20 ранений лица.

По словам Марии, семья очень тяжело переживает потерю. Если отец Дины еще старается держаться, то мать буквально убита горем. Гибель дочки стала для женщины таким серьезным ударом, она принимает успокоительные и даже не может говорить.

Тем временем следователи продолжают поиски подозреваемого в убийстве ребенка. Расследование уголовного дела взято на контроль центральным аппаратом СК и прокуратурой Ростовской области.

«Комсомолка» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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