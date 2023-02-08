Волонтеры в Ростове сплели 700 квадратных метров маскировочных сетей для бойцов СВО. Фото: Личный архив героя публикации

Заместителю атамана казачьей станицы Александровская и руководителю военно-патриотического клуба «Станица» в одном лице Олегу Михайличенко часто звонят из разных городов страны с вопросом, как плетутся маскировочные сети для нужд армии.

Но чаще всего казака просят «просто отдать готовые сети». Звонят как люди, которые собирают гуманитарную помощь, так и бойцы из зоны СВО. И он никому не отказывает.

Специалист по плетению сетей рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что заставило его заняться бескорыстной помощью российским военным, как он организовал производство маскировочных сетей в маленьком военно-патриотическом клубе в Александровке и вышел на промышленные масштабы.

ДЕТИ СПЛЕЛИ «ПАУЧКОВ»

Заматамана из Александровки Олег Михайличенко ни у кого из участников СВО не спрашивал: нужны ли им маскировочные сети или нет? Однако он и сам прекрасно понимал, что российским бойцам необходимо маскироваться от вражеских дронов. И решил помочь. Однажды днем казак спонтанно зашел в хозяйственный магазин, приобрел там четыре рейки, смастерил из них раму и стал натягивать на нее сетку...

На следующий день после этого люди отдали Олегу два мешка тканевых обрезков. Педагог вместе с юными участниками патриотического клуба, а также с их родителями стали плести узелки для сетей в виде «паучков» и «осьминожков». По словам Олега, для изготовления маскировки требуется прочная плащевая ткань «Оксфорд — 210», которая не промокает. Чтобы найти такой материал, волонтеры сначала обзванивали ателье и цеха, где шьют военную форму, и интересовались остатками. Но благодаря пожертвованиям через Телеграм-канал активисты вскоре смогли себе позволить закупать уже целые рулоны.

- Знаете, способов привязать ткань к сетке — миллион! - отмечает педагог. - Мы с детьми научились любые обрезки ткани привязывать соответствующим образом.

Специалист признался, что в его клубе царил хаос, пока он не разграничил выполняемый волонтерами функционал. Теперь одни участники патриотического клуба нарезали полоски, вторые — связывали их в «паучки», а третьи — привязывали готовых «паучков» к основе. В итоге получалась объемная маскировочная сетка размером три на шесть метров. Сплести такое изделие дети могли за день-два.

Педагог вместе с юными участниками патриотического клуба, а также с их родителями стали плести узелки для сетей в виде «паучков» и «осьминожков». Фото: Личный архив героя публикации

ПОЛУЧИЛИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ - ОТКРЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Постепенно благодаря пожертвованиям Олег стал открывать филиалы своей мастерской по всей Ростовской области. Сейчас такие «цеха» действуют в городах Азов, Новочеркасск и Таганрог, а также в Ростове-на-Дону: в Центре, в Нахичевани, на Северном и на Западном.

Первым таким представительством стала мастерская на 28-й линии в Ростове, где созданием сетей занялись сотрудницы торговли. Они предложили сделать в своем магазине стойку и созвали местных жительниц присоединиться.

Второй точкой стал полигон на Западном, где местный активист Николай организовал музей Великой Отечественной войны. Также в плетении маскировочных сетей вскоре стали принимать участие учащиеся Ростовского колледжа речного транспорта и школы № 22 Ростова-на-Дону.

- Однажды к нам за сетями обратилась женщина, муж которой служил командиром батальона, - вспоминает Олег. - Мы пригласили ее присоединиться к плетению. Она согласилась. Поэтому для этой женщины мы выделили партию сетей вне очереди. Но после получения заказа она свое новое хобби не бросила.

ПРОСЯТ ПРОДАТЬ, ЧТОБЫ ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ

По словам добровольца, на сегодняшний день волонтеры сплели уже в целом около 700 квадратных метров маскировочных сетей. Спрос на них даже больше, чем объем готовых изделий. Но в последнее время участились случаи, когда звонящие просят изделия не просто предоставить, а именно продать. Что вызывает у активиста подозрения.

- Часто нам звонят и просят «Продайте», - рассказывает казак. - Но мы не хотим на этом зарабатывать. Иногда кажется, что нам специально звонят с целью записать на диктофон наше согласие продать.

Александровский активист подчеркивает, что все волонтеры выполняют свою работу бесплатно и не берут за это ни копейки.

Всем звонящим Олег объясняет, что получить заказ моментально те не могут: сети не лежат просто так в углу и не ждут, когда их заберут. Их еще сплести нужно! А чтобы это произошло максимально быстро, звонящие могут присоединиться к производству. Особенно такая поддержка будет актуальна перед Днем защитника Отечества.

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