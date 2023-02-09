В Ростовской области вынесли приговор призывнику, который полгода подписывал повестки, но скрывался от военкомата

Призывник, скрывавшийся от военкомата, пошел под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новошахтинске Ростовской области 24-летний местный житель заставил сотрудников военкомата изрядно понервничать. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, повестки Николаю (имя изменено – прим. ред.) стали приходить сразу после того, как он окончил вуз.

При этом, по словам собеседника издания, он брал их как минимум трижды, ставил свои подписи на бланках, но в военкомат так и не приходил.

ОБЪЯВИЛИ В РОЗЫСК

Однако сотрудники комиссариата были настойчивыми и терпеливыми. В промежутках между личными встречами с уклонистом сотрудники военкомата успевали оставлять повестки в дверях квартиры и в почтовом ящике. И даже опрашивали соседей, пытаясь понять, в городе призывник или нет.

Правда соседи лишь вводили их в заблуждение. Одни говорили, что видела парня час назад на рынке, другие уверяли, что тот уехал на заработки в другой регион.

- В результате жителя Новошахтинска объявили в розыск, а также в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», - сообщил источник издания.

ВИНУ ПРИЗНАЛ И РАСКАЯЛСЯ

Во время разговора со следователем Николай, который, к слову, был в городе, признался, что «просто хотел работать, а в армию - не очень».

Материалы уголовного дела ушли в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в пресс-службе суда, уже оглашен приговор. Николая признали виновным и оштрафовали на 15 тысяч рублей.

К слову, он сказал, что раскаивается, но пока что в армию служить все еще не пошел.

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