В Ростовской области Ретро-поезд «Победа» прибыл на станцию Хапры

Ретро-поезд «Победа» прибыл на станцию Хапры 16 февраля. Фото: пресс-служба СКЖД.

В четверг, 16 февраля, железнодорожники и жители Мясниковского района Ростовской области отметили 80-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день на станцию Хапры прибыл ретро-поезд «Победа», а на перроне развернулся настоящий праздник — с песнями, плясками и полевой кухней.

Празднование 80-летия освобождения района началось с торжественного возложения цветов к мемориальному комплексу в селе Чалтырь. Когда же на железнодорожную станцию прибыл ретро-поезд, его встретили сотни жителей района. На лицах молодогвардейцев светились радостные улыбки, а на глазах пожилых людей блестели неподдельные слезы. И эти слезы были не случайны.

Напомним, в феврале 1943 года за хутор Калинин и расположенную в нем станцию Хапры велись тяжелые бои. Хутор был освобожден бойцами 271-й стрелковой дивизии после нескольких дней упорных боев утром 16 февраля. Однако, не задерживаясь здесь, силы дивизии продолжили движение в направлении села Чалтырь и в первой половине дня уже вошли в райцентр. Освобождение Мясниковского района стало важным этапом Ростовской наступательной операции 1943 года, примером мужества и героизма советских воинов.

Перед собравшимися выступил Начальник Северо-Кавказской железной дороги по Ростовскому территориальному управлению Андрей Тарасенко. Фото: пресс-служба СКЖД.

Во время торжественной церемонии собравшихся приветствовали заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по Ростовскому территориальному управлению Андрей Тарасенко, заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов и глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян.

Андрей Тарасенко, в частности, отметил, что мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Юга России и Кавказа от немецко-фашистских захватчиков, начались в январе и охватили все крупные железнодорожные узлы Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской области.

- 14 февраля мы отметили 80-летие освобождения Ростова-на-Дону, а сегодня, в день изгнания агрессора из Мясниковского района, - вспоминаем еще одну героическую страницу нашей истории, - сказал Андрей Тарасенко.

Знаменательным стало выступление перед собравшимися ветерана Великой Отечественной войны Калуста Христофоровича Магояна, который 16 февраля 1943 года вместе с освободившей село Чалтырь автоматной ротой ушел на фронт. В скором времени боец уже участвовал в боях на Миус-фронте. Калуст Христофорович рассказал присутствующим, что дошел от Самбекских высот до Берлина, но больше всего в его памяти отложились кровопролитные бои на Миус-фронте.

На платформе перед зрителями выступили музыканты и танцоры. Фото: пресс-служба СКЖД.

Во время концерта на платформе поезда перед участниками праздника выступили артисты, одетые в форму советских бойцов. Под аплодисменты зрителей они исполнили знаменитые песни военных лет. После концерта все желающие смогли осмотреть прибывшие в составе ретро-поезда паровоз, теплушки, вагон-душевую и легендарный автомобиль «Полуторка», а также ознакомиться с условиями перевозки бойцов.

- Этот состав времени Великой Отечественной войны, - уточнил начальник подразделения по сохранению исторического наследия Северо-Кавказской железной дороги Владимир Бураков. - В этих теплушках перевозили на фронт солдат, а в тыл – раненых, а на платформах - воинские грузы, гусеничную и колесную технику.

По его словам, работая над проектом «Ретро-поезд «Победа», его команда столкнулась с необходимостью увеличить протяженность железнодорожного состава. Поэтому в 2023 году была реконструированы еще одна платформа для и вагон-душ. К слову, изобрели этот компактный вагон-теплушку именно донские, а точнее, батайские вагонники. В теплое время года создатели поезда намерены использовать эту конструкцию по прямому назначению.