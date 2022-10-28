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Происшествия28 октября 2022 7:34

В Ростове мужчина «обчистил» квартиру сожительницы, пока она была в отпуске в другом городе

Подозреваемый вынес три шубы и технику и сдал их в ломбард
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Подозреваемый дождался отъезда девушки и вынес из квартиры вещи.

Подозреваемый дождался отъезда девушки и вынес из квартиры вещи.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полицейские в Ростове задержали 27-летнего мужчину, который «обчистил» квартиру сожительницы, пока той не было дома. Молодой человек украл вещи на сумму 250 тысяч рублей и скрылся. Об этой истории рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

УЕХАЛА В ОТПУСК

Подозреваемый переехал в Ростов из Ставропольского края. Здесь он проживал в квартире вместе с девушкой. На днях она обратилась Отдел полиции № 5 с заявлением о краже.

Выяснилось, что некоторое время назад ростовчанка отправилась в отпуск в другой регион. По возвращении сожитель встретил ее, проводил до квартиры и уехал, объяснив, что у него дела.

Дома девушка поняла, что ухажер ее обокрал. Она не смогла найти три шубы, игровую консоль и ноутбук.

«СДАЛ ТЕХНИКУ В РЕМОНТ»

Правоохранители довольно быстро разыскали бывшего сожителя потерпевшей.

Следствие установило, что фигурант воспользовался случаем отъезда сожительницы вынес из квартиры самое дорогостоящее имущество. А когда владелица вещей обнаружила пропажу, ее и пытался обмануть ее.

— В ходе телефонного разговора мужчина убедил потерпевшую, в том, что сдал технику на ремонт, а когда сожительница начала спрашивать о меховых изделиях, то прекратил разговор и вовсе перестал выходить на связь, — рассказали в полиции.

Все украденное подозреваемый сдал в ломбард. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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