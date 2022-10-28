Мать убитой 12-летней девочки из Ростовской области рассказала, как семья простилась с ребенком

Дину похоронили на хуторском кладбище Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Ростовской области в Усть-Донецком районе 28 октября простились с 12-летней Диной (имя изменено - прим.ред.) Девочку зверски убили, тело спрятали на пустыре за магазином. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расследование – на особом контроле у прокуратуры области.

«НА КЛАДБИЩЕ ЛЮДЕЙ БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО»

Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» 36-летняя мама ребенка, на похороны пришли почти все жители хутора.

- На кладбище людей было очень много. Детей из школы не было. Наверное, родители решили, что для их психики это будет травмирующим событием, - рассказывает убитая горем мать.

А вот в кафе, где проходят поминки, было немноголюдно.

- Только самые близкие, только свои, - говорит она.

Для прощания с Диной родители решили купить розовый гроб.

- Самый красивый, который был, - вздыхает другая близкая родственница ребенка. - Купили казачье платье. Дине нравилась казачья культура, песни, традиции, - объясняют родные.

«ХОДЯТ ПО ВСЕМ ДВОРАМ, БЕРУТ МАЗКИ»

Тем временем, поселок бурлит слухами. По словам местных, оперативники проверяют буквально всех – и детей, и взрослых.

- Ходят по всем дворам, берут мазки для ДНК-анализа. Вчера подозревали одного местного, но вроде не подтвердилась его причастность к убийству, - говорит тетя Дины по линии отца.

А мать добавляет, что она ни про какие версии ничего не слышала.

- Мне никто ничего не говорит, но все это меня сейчас и не интересует, - признается женщина.

ДЕЛО НА КОНТРОЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА СК

Следователи продолжают устанавливать личность предполагаемого преступника. В Настоящее время правоохранители отрабатывают различные версии. Ход расследования держат на контроле центральный аппарат СК и областная прокуратура.

Коллектив «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнование родным и близким ребенка.

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