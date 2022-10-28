Мать убитой 12-летней девочки из Ростовской области рассказала, как семья простилась с ребенком

Дину похоронили на хуторском кладбище
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
В Ростовской области в Усть-Донецком районе 28 октября простились с 12-летней Диной (имя изменено - прим.ред.) Девочку зверски убили, тело спрятали на пустыре за магазином. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расследование – на особом контроле у прокуратуры области.
«НА КЛАДБИЩЕ ЛЮДЕЙ БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО»
Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» 36-летняя мама ребенка, на похороны пришли почти все жители хутора.
- На кладбище людей было очень много. Детей из школы не было. Наверное, родители решили, что для их психики это будет травмирующим событием, - рассказывает убитая горем мать.
А вот в кафе, где проходят поминки, было немноголюдно.
- Только самые близкие, только свои, - говорит она.
Для прощания с Диной родители решили купить розовый гроб.
- Самый красивый, который был, - вздыхает другая близкая родственница ребенка. - Купили казачье платье. Дине нравилась казачья культура, песни, традиции, - объясняют родные.
«ХОДЯТ ПО ВСЕМ ДВОРАМ, БЕРУТ МАЗКИ»
Тем временем, поселок бурлит слухами. По словам местных, оперативники проверяют буквально всех – и детей, и взрослых.
- Ходят по всем дворам, берут мазки для ДНК-анализа. Вчера подозревали одного местного, но вроде не подтвердилась его причастность к убийству, - говорит тетя Дины по линии отца.
А мать добавляет, что она ни про какие версии ничего не слышала.
- Мне никто ничего не говорит, но все это меня сейчас и не интересует, - признается женщина.
ДЕЛО НА КОНТРОЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА СК
Следователи продолжают устанавливать личность предполагаемого преступника. В Настоящее время правоохранители отрабатывают различные версии. Ход расследования держат на контроле центральный аппарат СК и областная прокуратура.
Коллектив «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнование родным и близким ребенка.
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