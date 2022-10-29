Донские парламентарии обсудили программы поддержки молодежи

Игорь Бураков рассказал о программах, направленных на поддержку молодых людей в регионе. Фото: пресс-служба Заксобрания Ростовской области.

В Законодательном собрании Ростовской области состоялся круглый стол, посвященный вопросам удержания молодых кадров в донском крае.

В ходе дискуссии Председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков заявил, в Ростовской области есть множество разных программ, направленных на поддержку молодых людей.

«РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ»

Зачастую это приводит к тому, что власти выделяют деньги на развитие молодых талантов, а они потом уезжают покорять Москву или Санкт-Петербург.

- Ростовская область – это уникальный субъект Российской Федерации. Здесь ежегодно обучается 120-130 тысяч студентов, в том числе и из других регионов и даже стран. Это огромный, очень ценный ресурс, и важно его сохранять, - добавил Игорь Бураков. - Предприняв набор некоторых усилий, мы можем оставить этих людей в нашем регионе, сделать так, чтобы они свои карьерные траектории связали с Ростовской областью.

Отметим, что конкуренция за молодежь все больше становится центральной темой, когда речь заходит об экономическом потенциале и развитии региона.

Ведь именно талантливые, профессиональные кадры, которые придут на смену старшим коллегам, - основной залог успешного развития той или иной отрасли.

ИПОТЕКА ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ

Поэтому проблема молодых кадров все чаще выносится на обсуждения. Так, на минувшем заседании регионального Законодательного Собрания, в рамках «Правительственного часа», парламентарии дискутировали о том, как преодолеть кадровый дефицит в сферах здравоохранении и образовании.

В процессе заседания была озвучена инициатива от фракции «Единая Россия» по разработке нового регионального закона о молодых специалистах. С помощью него планируется объединить в себе все доступные меры поддержки молодых людей для того, чтобы у них было больше стимулов оставаться на Дону.

Отметим, что в этом году для уже сделан большой шаг в этом направлении. Так, принят региональный закон об ипотеке для отличников. Выпускники вузов, имеющих красный диплом, могут получить ипотечный кредит под один процент годовых. Программа должна заработать со следующего года.

ЧЕГО ХОЧЕТ МОЛОДЕЖЬ

В свою очередь, Председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ольга Мирошниченко огласила результаты социологического исследования, в рамках которого аналитики выяснили, на что опираются молодые люди при выборе места жительства.

- Это - карьерный рост, качественное образование, достойная зарплата и развитая молодежная инфраструктура. Поэтому необходим комплексный подход, закрывающий потребности молодежи во всех этих направлениях, – сказала она.

Также Ольга Мирошниченко озвучила конкретное предложение

- У нас в регионе регулярно проводится прекрасный конкурс «Лидеры Дона», но остается открытым вопрос – насколько он эффективен с точки зрения вовлечения в него молодых людей. Поэтому у нас есть предложение немного перестроить его, взяв за образец Всероссийский конкурс «Лидеры России», проходящий на платформе «Россия – страна возможностей». Победители донского конкурса должны получать наставников, проходить качественное обучение, зачисляться в кадровый резерв и затем, в зависимости от потребностей, получать хорошие должности и ведущие позиции в различных сферах. Нам нужно заставить конкурс «Лидеры Дона» работать на молодежь, - подытожила Ольга Мирошниченко.

Все предложения будут обобщены и лягут в основу рекомендаций, которые направят всем заинтересованным сторонам.

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