Девочка и подозреваемый в ее убийстве учились в одной школе.Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

В Ростовской области 25 октября нашли тело пропавшей школьницы с множественными ранениями и травмой головы. Спустя четыре дня следователи установили личность подозреваемого. По данным источника, это 12-летний подросток, который был родственником погибшей. Выяснили все подробности убийства 12-летней девочки под Ростовом, который известны на данный момент.

БЫЛИ РОДСТВЕННИКАМИ, ВМЕСТЕ УЧИЛИСЬ И ДРУЖИЛИ

12-летние Дина и Николай (имена изменены — прим.ред.) — дальние родственники. Оба ребенка — из многодетных семей. Отец Николая, как и родители Дины, работает в шахте, мама занимается домом.

Известно, что дети учились в одной школе и даже общались. Поскольку у Дины были ментальные нарушения, в свои 12 лет она ходила в третий класс. Николай, ее ровесник, учился в седьмом классе. Подростки дружили и периодически проводили вместе время после занятий.

— Они общались, играли вместе. Девочка никогда не жаловалась на друга, никаких ссор не было, — поясняет источник.

Громкое ЧП произошло в одном из хуторов области. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Не жаловались на поведение мальчика и другие хуторяне, в том числе и учителя. Все характеризуют его как спокойного, тихого.

— Говорят, другие дети его иногда, что называется, «задирали», но серьезных конфликтов не было, — рассказала одна из знакомых семьи Николая.

НАПАЛ ВО ВРЕМЯ ССОРЫ

24 октября Дина отправилась в магазин за хлебом. Источник рассказал, что девочка встретила Николая, когда уже направлялась домой. По одной из версий, подростки поссорились, а Николай в какой-то момент впал в ярость и напал на Дину. Он нанес ей несколько ударов ножом, а потом ударил кирпичом по голове.

Каким образом нож оказался у подростка, точно неизвестно. По предварительным данным, ранее он собирал на улице орехи и с помощью него их чистил.

После задержания с участием подозреваемого должен пройти следственный эксперимент. По данным источника, следственное действие могут провести уже сегодня.

Девочка пропала после того, как пошла в магазин. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Сейчас мальчика постоянно сопровождают родные. Напомним, согласно УК РФ, уголовной ответственности подлежат лица, которые достигли шестнадцатилетнего возраста, а по ряду статей — четырнадцатилетнего. Источник «КП-Ростов-на-Дону» отметил, что в данном случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить принудительное лечение.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— В рамках расследования уголовного дела следователи продолжают выяснять обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, — прокомментировали в донском управлении СК России.

"Комсомолка" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.