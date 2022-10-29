В первую неделю ноября жителей многих домов в Ростове ждет отключение света

В Ростове-на-Дону на неделе с 31 октября по 4 ноября будут перебои в работе электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на рабочей неделе с 31 октября по 4 ноября будут перебои в работе электричества. Своевременно о проведении отключения сообщили в компании «Донэнерго».

Публикуем подробный график отключения и адреса домов, где света не будет.

Так, в понедельник, 31 октября, с 13:00 до 17:00 не будет электричества по следующим адресам: Коммунистический, 33/3, 31/4 и 2-я Краснодарская, 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2.

С 9:00 до 17:00 отключат свет по ростовским адресам: Лесозащитная, 37-83, 42-94; Архангельская, 27-29, 28-30; Панфиловцев, 2-34; Иркутский, 21-25, 30-32; Астраханский, 31-33, 32-34; Днепропетровская, 67-69, 20-28; Богураева, 1-9, 2-22; Брестская, 17-33, 52-74; Брянская, 15-41, 14-44; Одесский проезд, 1-21, 2-22; Керченский, 13-37, 14-38; Закруткина, 61, 64; Нижненольная, 6; Туапсинский, 29-47; 1-я линия, 6; Краснокурсантская, 95-105, 104-116; Ольховский, 2-66, 1-45; Мартовицкого; Плиева, 2-50; Нариманова, 103-117; Фурмановская, 108-118, 109-125.

С 31 по 3 ноября света не будет только половину дня, с 9:00 до 16:00, по следующим адресам: Ландышевая, 11-13; Лесопарковая, 37, 56-94; Мадояна, 94-110, 110/4, 137а; Родниковая, 25-39, 6-40; Серебряный, 8/20, 7/18; Одесская, 49-75, 48-74; Штурманский, 2, 6; Мадояна, 191-205, 174-198; Мичуринская, 203-215; Калининградская 1-5; 4.

Также отключат электроэнергию с 9:00 до 17:00 по адресам: Отечественный, 1-23, 2-24; Водоотводный, 1-25, 2-24; Загорская, 10-20, 74, 26, 32-38; Петрашевского, 43, 49-55; Ракетный, 1-29, 2-30.

В первый день ноября с 9:00 до 17:00 перебои со светом ожидаются на Козлова, 13-27, 14-28; Нефедова, 11-27; 1-й улице, 27-31, 42-56; Текучева, 43-97, 107-109, 140-164; Скрыпника, 26-56, 43-45; Морозовской, 2-12, 1-33; Черепахина, 115-137, 96-126; Гвардейском, 45-71, 46-56; Народного Ополчения, 81-139, 116-180; Доломановский, 93-101, 96-104; 11-я улица, 33-43, 66-74; Народного Ополчения, 139-151, 188-202; Нефедова, 44, 58; Гвардейский, 72.

Обесточены окажутся дома 2 ноября с 9:00 до 18:00 на Черевичкина, 6-42, 3-83; Ереванской, 1-11, 47, 2-14, 28-44; Кагальницкой, 15-21, 14-30; Артемовской, 1-25, 2-22; 1-й Володарского, 1-23, 2-22; 2-й Володарского, 31-85, 18-74; Тюхряева, 29-67, 28-64; Рябышева, 11-83, 8-58; Толстого, 9/2, 15, 17; 28-й линии, 1-9, 2-18; 30-й линии, 14-32, 11-29; 32-й линии, 24-62, 19-59; 38-й линии, 1-91, 2-80; 40-й линии, 2-30, 3; Гастелло, 17-37, 20-36; Горбачева, 1-43, 2-20; Днепростроевской, 47-77, 58-94; Интернациональной, 1-39, 10-40; а также на Литвинова, 21-41, 32, 32а.

3 ноября с 9:00 до 17:00 электричество перестанут подавать в ростовские дома по адресам: Перекопская, 51-59, 74-78; Амбулаторная, 153; Глиссерный, 1-53, 2-52; ОГПУ, 1-13; Пинский, 1-13, 2-16; Подгорная, 29-57, 42-58; Саперный Спуск, 1-35, 2-48; Портовая, 181-207; а также Шефский, 1-61, 2-58.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключения света в Ростове-на-Дону 26 октября 2022 года: жители 11 улиц останутся без электричества

В Ростове отключения света ожидают жителей 11 улиц (подробнее)