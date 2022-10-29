Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2022 16:24

«Просто хотел футболку с классным принтом»: как ростовчанин основал свой бренд одежды

Преподаватель из Ростова начал создавать одежду после ухода зарубежных брендов
Лейла МИРИШОВА
В феврале ростовчанин решил попробовать себя в новой сфере. Фото предоставил Тенгиз Антия.

В феврале ростовчанин решил попробовать себя в новой сфере. Фото предоставил Тенгиз Антия.

За последние месяцы в России закрылись практически все популярные магазины одежды — найти подходящую вещь теперь сложнее.

23-летний ростовчанин Тенгиз Антия решил по-своему справиться с этой проблемой и создал свой бренд одежды. Всю жизнь он занимался спортом и преподавал баскетбол, но рискнул и открыл свое дело.

НЕ СМОГ НАЙТИ ПОДХОДЯЩЕЕ ХУДИ

В феврале парень решил обновить свой гардероб и отправился в ростовские торговые центры, но так и не смог подобрать для себя подходящую одежду.

- В феврале хотел найти себе качественный «шмот», но вообще ничего не было хорошего. Просто хотел найти футболку с каким-то крутым принтом. Так, вышел на девушку, которая занимается кастомом. И с ней уже решили попробовать выпустить линию футболок для парней и девчонок с эксклюзивными изображениями, - поделился Тенгиз.

С того момента началась плотная работа по созданию своего бренда. Поиск тканей, подходящих моделей футболок, помещений для фотосессии и другие трудности. И вот, первая лимитированная коллекция кастомных футболок была готова.

Их хорошо разбирали не только парни, но и девушки. Мне было очень приятно, что моя задумка действительно понравилась людям. Было вложено огромное количество сил и средств. Ведь все это я начинал с нуля, занял в долг и взял все свои накопленные деньги. И даже ушел в минус. После этого я решил не останавливаться и продолжить работу над брендом, - вспоминает парень.

Тенгиз выпустил уже несколько коллекций. Фото предоставил Тенгиз Антия.

Тенгиз выпустил уже несколько коллекций. Фото предоставил Тенгиз Антия.

«МОЙ БРЕНД — МОЯ ОТДУШИНА»

Постепенно дело стало развиваться в социальных сетях. Другой коллекцией стали базовые футболки с вышитым названием бренда. По мнению Тенгиза, базовые вещи — вот, чего не хватает в обычных магазинах. Покупатели оценили не только задумку дизайнера, но и качество выбранной ткани.

- Коллекция новых кастомных футболок подтолкнула меня к созданию еще одной, но базовой. Как мне кажется, в магазинах трудно найти и действительно качественные однотонные вещи. Я вновь закупил ткани, выбрал актуальные цвета и вновь со своей небольшой командой принялся за разработку дизайна, - поделился парень.

Буквально за несколько недель коллекция была готова. Так, труды ростовчанина заметили не только в городе, но и за его пределами. Несколько футболок отправились в Армавир, Москву, Санкт-Петербург и другие города России.

- Это нереальное чувство, когда то, что ты делаешь и придумываешь высоко оценивают. Когда я получил заказ для Москвы, то очень обрадовался. Значит, мое дело идет и его замечают. Ведь я работаю не ради денег, а ради того, чтобы оставить какой-то след. Мой бренд — моя отдушина. И когда я вижу, что люди это ценят, то мне хочется развиваться и делать в миллион раз больше, - поделился Тенгиз.

Одна из коллекций состоит из базовых вещей. Фото предоставил Тенгиз Антия.

Одна из коллекций состоит из базовых вещей. Фото предоставил Тенгиз Антия.

БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ НЕ ОБОЙТИСЬ

Тенгиз говорит, что поначалу у него было много сомнений, стоит ли начинать свой бизнес.

- Родители меня отговаривали, ведь я оставил университет, чтобы развивать это дело. Конечно, они люди более консервативные и желают мне только лучшего, но мне важно было это сделать. Друзья многие тоже подшучивали и отговаривали от этой затеи, но, как видите, я никого не послушал, - отметил Тенгиз.

Одна из последних коллекций Тенгиза называется «Надежда». Пока она самая крупная — состоит из 200 теплых худи для осени и зимы.

- Для меня эта коллекция особенная. Во-первых, мы решили кроме футболок сделать еще худи, как раз к холодам. Снова решили создать базовую коллекцию, подобрали цвета, которые будут хорошо сочетаться. А, что касается названия, то надежда - это то, что необходимо каждому. Название пришло как-то само, и я решил его оставить, - поделился Тенгиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

770 тысяч пакетов вместо 60 деревьев: предприниматель из Ростовской области начал делать скамейки и урны из целлофана

В Новочеркасске бизнесмен благоустроил улицы города с помощью переработанного пластика. (Подробности)

КАРТИНА ДНЯ