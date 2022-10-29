«Просто хотел футболку с классным принтом»: как ростовчанин основал свой бренд одежды

В феврале ростовчанин решил попробовать себя в новой сфере. Фото предоставил Тенгиз Антия.

За последние месяцы в России закрылись практически все популярные магазины одежды — найти подходящую вещь теперь сложнее.

23-летний ростовчанин Тенгиз Антия решил по-своему справиться с этой проблемой и создал свой бренд одежды. Всю жизнь он занимался спортом и преподавал баскетбол, но рискнул и открыл свое дело.

НЕ СМОГ НАЙТИ ПОДХОДЯЩЕЕ ХУДИ

В феврале парень решил обновить свой гардероб и отправился в ростовские торговые центры, но так и не смог подобрать для себя подходящую одежду.

- В феврале хотел найти себе качественный «шмот», но вообще ничего не было хорошего. Просто хотел найти футболку с каким-то крутым принтом. Так, вышел на девушку, которая занимается кастомом. И с ней уже решили попробовать выпустить линию футболок для парней и девчонок с эксклюзивными изображениями, - поделился Тенгиз.

С того момента началась плотная работа по созданию своего бренда. Поиск тканей, подходящих моделей футболок, помещений для фотосессии и другие трудности. И вот, первая лимитированная коллекция кастомных футболок была готова.

Их хорошо разбирали не только парни, но и девушки. Мне было очень приятно, что моя задумка действительно понравилась людям. Было вложено огромное количество сил и средств. Ведь все это я начинал с нуля, занял в долг и взял все свои накопленные деньги. И даже ушел в минус. После этого я решил не останавливаться и продолжить работу над брендом, - вспоминает парень.

Тенгиз выпустил уже несколько коллекций. Фото предоставил Тенгиз Антия.

«МОЙ БРЕНД — МОЯ ОТДУШИНА»

Постепенно дело стало развиваться в социальных сетях. Другой коллекцией стали базовые футболки с вышитым названием бренда. По мнению Тенгиза, базовые вещи — вот, чего не хватает в обычных магазинах. Покупатели оценили не только задумку дизайнера, но и качество выбранной ткани.

- Коллекция новых кастомных футболок подтолкнула меня к созданию еще одной, но базовой. Как мне кажется, в магазинах трудно найти и действительно качественные однотонные вещи. Я вновь закупил ткани, выбрал актуальные цвета и вновь со своей небольшой командой принялся за разработку дизайна, - поделился парень.

Буквально за несколько недель коллекция была готова. Так, труды ростовчанина заметили не только в городе, но и за его пределами. Несколько футболок отправились в Армавир, Москву, Санкт-Петербург и другие города России.

- Это нереальное чувство, когда то, что ты делаешь и придумываешь высоко оценивают. Когда я получил заказ для Москвы, то очень обрадовался. Значит, мое дело идет и его замечают. Ведь я работаю не ради денег, а ради того, чтобы оставить какой-то след. Мой бренд — моя отдушина. И когда я вижу, что люди это ценят, то мне хочется развиваться и делать в миллион раз больше, - поделился Тенгиз.

Одна из коллекций состоит из базовых вещей. Фото предоставил Тенгиз Антия.

БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ НЕ ОБОЙТИСЬ

Тенгиз говорит, что поначалу у него было много сомнений, стоит ли начинать свой бизнес.

- Родители меня отговаривали, ведь я оставил университет, чтобы развивать это дело. Конечно, они люди более консервативные и желают мне только лучшего, но мне важно было это сделать. Друзья многие тоже подшучивали и отговаривали от этой затеи, но, как видите, я никого не послушал, - отметил Тенгиз.

Одна из последних коллекций Тенгиза называется «Надежда». Пока она самая крупная — состоит из 200 теплых худи для осени и зимы.

- Для меня эта коллекция особенная. Во-первых, мы решили кроме футболок сделать еще худи, как раз к холодам. Снова решили создать базовую коллекцию, подобрали цвета, которые будут хорошо сочетаться. А, что касается названия, то надежда - это то, что необходимо каждому. Название пришло как-то само, и я решил его оставить, - поделился Тенгиз.

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