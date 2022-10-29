Ростовский биолог рассказал, можно ли «воскресить» мертвые клетки

Искусственное тело будет скорее собрано из микросхем и комплектующих деталей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Идея воскресить мертвых волнует уже ни одно поколение ученых. Веками ученые и мистики бьются над этой задачей. Об этом написано немало книг и научных работ.

Доцент кафедры биохимии и микробиологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Андрей Горовцов рассказал, какие средства для оживления мертвой клетки предлагает современная медицина и что в понимании ученых будет представлять собой искусственно воссозданное тело.

ВКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Как поясняет ученый, современная медицина помимо кардиостимуляторов имеет на вооружении электростимуляторы скелетных мышц и транскраниальные магнитные стимуляторы, которые могут за счет магнитного поля стимулировать определенные области коры головного мозга.

Эти приборы проходят испытания для применения в медицинских целях при некоторых неврологических и психических заболеваниях. Но в основном это экспериментальные методы, которые не были внедрены в широкую практику.

- Электрический ток воздействует наиболее явно на ткани, обладающие свойством возбудимости, то есть на мышечную, нервную и железистую ткань, — рассказывает Андрей Горовцов. - Любая живая клетка имеет потенциал на мембране, поэтому также подвержена действию тока, но эффект может быть менее заметным, либо - при высокой силе тока - повреждающим.

Однако ток не обладает силой «оживлять» мертвые клетки. Главное отличие мертвой клетки от живой в том, что прекращен обмен веществ и энергии, причем прекращен необратимо из-за повреждений, критических для функционирования живой системы структур. В первую очередь это геном, цитоплазматическая мембрана и внутриклеточные мембранные органеллы.

«ПОЧИНИТЬ» ГЕНОМ

По словам биолога, сегодня не существует технологий, которые бы позволяли восстановить жизнеспособность мертвой клетки. Невозможно восстановить сложно организованные мембраны. Однако с «починкой» генома перспектив больше.

Ученые многие годы бьются над идеей наделить неживое существо душой, вдохнуть в него жизнь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Известна работа коллектива под руководством Крейга Вентера по созданию бактерии с полностью синтетическим геномом, - приводит пример Андрей Горовцов. - Но надо сказать, что этот собранный геном все же помещали в природную клетку-донор, то есть методы воссоздания целых клеток по-прежнему недоступны науке. В случае многоклеточного организма это еще менее реалистично, так как требуется восстановление одновременно многих клеток, находящихся в контакте и сложном взаимодействии.

ВОСКРЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЛОГИКЕ ЭВОЛЮЦИИ

Микробиолог в свое время читал роман «Франкенштейн» во время обучения в университете, и нашел его мысли весьма интересными. Идею воскрешения мертвых ученый находит противоречащей логике биологической эволюции.

- Смена поколений — это естественный процесс, обеспечивающий развитие и адаптацию живых организмов к меняющейся среде, - поясняет ученый. - Поэтому даже в теории воскрешение мертвых не кажется хорошей идеей в долгосрочной перспективе. Гораздо важнее искать способы повышения качества жизни, активного долголетия, лечения хронических заболеваний, в том числе нейродегенеративных.

Сегодня, когда информационные технологии развиваются быстрее, чем все остальные области научного знания, люди все чаще задумываются, что искусственное тело, даже в теории, будет скорее собрано не из фрагментов мертвых тел людей и животных, как у монстра Франкенштейна, а из микросхем и комплектующих деталей. «Искрой жизни» в этом случае станет искусственный интеллект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученый рассказал, когда закончится нашествие чаек в Ростове-на-Дону

По словам зоолога, птицы остались в городе из-за холодов (подробнее)