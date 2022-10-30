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Происшествия30 октября 2022 13:56

Ростовчанка погибла при крушении мотодельтаплана в горах Адыгеи

В результате происшествия скончались пилот и пассажирка летательного аппарата
Михаил СТРИЖЕВ
Происшествие случилось в Адыгее.

Происшествие случилось в Адыгее.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В республике Адыгея два человека погибли в результате падении мотодельтаплана. Одна из жертв — жительница Ростова-на-Дону. О крушении летательного аппарата сообщили в управлении МЧС по Республике Адыгея.

В управлении рассказали, что происшествие случилось около 11 часов в районе дороги из станицы Даховской на плато Лаго-Наки. От полученных травм скончались пилот и его пассажирка.

По предварительным данным, погибшей оказалась 43-летняя жительница Ростова-на-Дону.

Причина крушения мотодельтаплана пока не называется. Южная транспортная прокуратура поручила провести проверку.

— По поручению Белореченской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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