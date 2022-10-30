В Ростове упавшее из-за ветра дерево раздавило несколько иномарок

Ближе всего к дереву оказался красный автомобиль "Хендай". Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону большое сухое дерево упало и повредило три автомобиля. Происшествие случилось на улице Филимоновской 30 октября.

ДЕРЕВО ВЫРВАЛО С КОРНЕМ

В пресс-службе МЧС по Ростовской области уточнили, что упавшее на Филимоновской, 121 дерево было сухим. В результате механические повреждения получили три автомобиля, люди, к счастью, не пострадали. К месту происшествия была направлена спасательная служба города. При этом силы МЧС не привлекались.

Дерево, словно мост, перекинулось с одного автомобиля на другой. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Убрать дерево, упавшее на автомобили, оказалось непросто. Для этого спасателям пришлось распиливать ствол и ветки.

Ближе всего к основанию дерева находился автомобиль «Хендай» красного цвета, поэтому основной удар пришелся как раз на него - лопнуло лобовое стекло. По словам его владелицы Галины, ожидающей освобождения своей иномарки, дерево рухнуло в полпервого дня.

Женщина работает недалеко от места происшествия, поэтому вспоминает, что ветки этого дерева уже падали. Теперь автоледи надеется только на страховку.

РАЗБИТЫ ЛОБОВЫЕ СТЕКЛА

Машина городских спасателей прибыла на место около 16:00. Сотрудники службы стали оформлять протоколы и помогать уже трудящимся там коммунальным работникам ставить подпорки под ствол. Как оказалось, воскресенье стало сложным днем для городских спасателей — из-за ураганного ветра вызовов было много.

- На сегодня это четвертое дерево, - рассказал один из спасателей. - Еще были вызовы на Ворошиловском и Варфоломеева, но там ничего не оказалось. На улице Обороны просто ветка лежала.

Владельцу автомобиля "Шевроле" пришлось залатывать дыру в заднем стекле. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ко времени прибытия службы спасения от дерева остался лишь ствол — спиленные бензопилой ветки грудой лежали на тротуаре. Благодаря этому автомобиль «Шевроле» черного цвета удалось довольно быстро освободить и отогнать в сторону. У него оказалось пробито заднее стекло. Владелец купил в соседнем магазине пленку, скотч и заклеил весь задник авто.

У третьего автомобиля «Ниссан» повреждены лобовое и заднее стекла, смята крыша внедорожника. Спасатели предупредили владельца, что при удалении ствола машина будет поцарапана еще больше. Водителю ничего не оставалось, как согласиться.

Автомобилю "Ниссан" раздавило крышу. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Напомним, ранее управление МЧС региона предупредило ростовчан об усилении ветра до 18-22 метров в секунду в воскресенье, 30 октября, по Ростову и Ростовской области, а также о возможных последствиях непогоды — о падении деревьев и рекламных щитов.

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