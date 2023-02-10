В России представили футуристический фастбэк-кроссовер C5 OMODA

Фастбэк-кроссовер C5 — флагманская модель OMODA. Фото: ААА МОТОРОС РОСТОВ.

В России прошла премьера автомобильного бренда OMODA и его флагманской модели — футуристического фастбэк-кроссовера C5. Онлайн-презентацию провели автомобильный эксперт и телеведущий Евгений Покровский и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

Для OMODA важны технологии и инновации, тренды и тенденции, а также заботу об устойчивом будущем в обществе. Его создатели хотят объединить представителей разных сфер с общими ценностями. Эта философия нашла отражение при создании марки, чьи отличительные черты — футуристический дизайн и современные технологии.

Первая модель — фастбэк-кроссовер C5 — доступна уже сейчас для бронирования на специальных условиях. Сделать заказ можно на официальном сайте и приобрести уже в ноябре этого года. А к середине 2023 года модельный ряд может расшириться до трех автомобилей.

— Лично меня автомобиль поразил, удивил, впечатлил и жду не дождусь, когда смогу увидеть этого «модника» - С5 - на улицах российских городов! —говорит автомобильный эксперт и телеведущий Евгений Покровский.

Футуристический дизайн OMODA C5 разработала международная команда. Фото: ААА МОТОРОС РОСТОВ.

Футуристический дизайн OMODA C5 разработала международная команда специалистов под руководством Стива Юма. В его основе лежит концепция «Art in Motion» — авангардный подход к цвету и форме. Это и плавные линии кузова, и четкие выштамповки, нестандартные форма и компоновка передних фар. Особое впечатление производит решетка радиатора, которая выполнена по принципу «безграничности».

На необычный дизайн обратила внимание амбассадор OMODA Анна Щербакова отметила стильный и запоминающийся дизайн кроссовера C5. И призналась, что лично мечтает о таком автомобиле.

— Дизайн органично сочетается с технологиями. Автомобиль выглядит модным! В спорте важны дисциплина, уверенность в себе, стремление к победе, но не менее важно выделяться среди толпы и обладать определенной внутренней силой. OMODA C5 точно покорит сердца всех, — поделилась впечатлениями олимпийская чемпионка.

Фастбэк кроссовер С5 марки OMODA представлен на российском рынке в трёх комплектациях. У всех бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 лошадиных сил. В автомобиле установлена вариаторная коробка передач CVT25, которая была признана одной из лучших в мире экспертным сообществом Академии автомобильной оценки Local Cup. Разгон фастбэк-кроссовера OMODA C5 достигает 100 км/ч за 9.9 секунд, максимальная скорость — 195 км/ч. За городом расход топлива — 5,8 литров на каждые 100 километров пути, в городе — 9,5 литров.

В комплектации JOY автомобиль имеет 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние дневные ходовые огни и задние фонари, камеру заднего вида и задние датчики парковки, комплекс систем безопасности, четыре подушки безопасности, датчик света и систему освещения с автоматическим отключением. Заданную скорость будет поддерживать круиз-контроль, можно выбирать и режим вождения. У машины электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, бесключевой доступ и запуск двигателя , дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркала и форсунок стеклоомывателя и многое другое. Максимальная цена перепродажи OMODA C5 в комплектации JOY с учётом выгод по маркетинговым программам составляет 2 014 900 рублей.

Оборудование фастбэк кроссовера в комплектации LIFESTYLE более разнообразно. Это и динамические указатели поворота, и многоцветная подсветка интерьера, и система кругового обзора 360 ° с HD-камерамии другое OMODA C5 в комплектации LIFESTYLE с учётом выгод по маркетинговым программам составляет 2 134 900 рублей.

Кроссовер OMODA C5 в комплектации ULTIMATE включает оборудование комплектации LIFESTYLE и дополнительное. Доступны такие функции как, например, помощь в движении в пробках и перестроении, датчик дождя, автоматическое переключение дальнего и ближнего света и другое. Поездки в таком автомобиле буду комфортнее и безопаснее. Стоимость OMODA C5 в комплектации ULTIMATE с учётом выгод по маркетинговым программам — 2 214 900 рублей.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте марки: omoda.ru

Концепция O-вселенной раскрывается ежедневно в Telegram-каналах OMODA:

https://t.me/omoda5club

Контакты:

Ростов-на-Дону, улица Текучева, 350А, телефон — 300-90-14

https://vk.com/omoda_aaamotors

https://omoda-aaamotors-rnd.ru/

https://t.me/omoda_aaamotors

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