Камень. Девочка. Спасенная жизнь. Как в Ростове монтер путей спас школьнице жизнь, а та даже не сказала «спасибо»

Ростовский монтер путей Юрий Варткинанян работает на железнодорожной дороге уже почти 20 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце прошлого года новость о том, что 15-летняя школьница в Ростове чуть не попала под колеса поезда, облетела всю Ростовскую область. Девятиклассница родилась в рубашке, – говорили очевидцы. Девочка в наушниках и капюшоне шла вдоль железной дороги. И, если бы не случайно оказавшийся рядом мужчина, могла погибнуть.

Случай даже озвучили на родительском собрании в одной из городских школ. После этого он стал известен журналистам. Новость облетела все городские паблики и даже федеральные СМИ.

Однако долгое время имя мужчины оставалось неизвестным. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» нашла того самого героя, который рассказал, почему не хотел афишировать свой поступок, и как реагировал на реакцию окружающих.

«КАМЕНЬ ПРОЛЕТЕЛ МИМО»

Ростовский монтер путей Юрий Варткинанян работает на железной дороге уже почти 20 лет. Еще ни разу за все это время он не испытывал такого испуга, как в тот день, когда на его глазах ребенок чуть не попала под поезд.

В тот день монтер стоял на сигналах и охранял работающую на путях бригаду. Фото: предоставлено Александром ДРЯЕВЫМ, газета "Звезда".

В это время Юрий Варткинанян стоял на сигналах и охранял работающую на путях бригаду. Тут он поднял голову и увидел ужасную картину: в направлении девочки на всех парах мчался поезд. Но та шла как ни в чем не бывало.

- Школьница была в наушниках и смотрела видео в своем телефоне. Заметив ее, машинист стал сигналить, но это оказалось бесполезно — та ничего не слышала, - говорят очевидцы.

Когда поезд начал торможение, находившийся на расстоянии метров семи от ребенка монтер пути что есть мочи стал кричать уткнувшемуся в телефон подростку, но все было бесполезно. Тогда Юрий нашел под ногами кусок щебня и бросил его... Девочка, наконец, отреагировала — и в секунды до столкновения отпрыгнула в сторону. Воздушным потоком ее отнесло на обочину.

«ИЗ-ЗА НЕГО ТРАВМЫ»

Когда новость о чудесном спасении школьницы разлетелась на всю страну, многие стали считать путейца настоящим героем и ругали «безголовую молодежь, которая сама лезет под поезд». Они сошлись во мнении, что у современных подростков чувство опасности отсутствует напрочь.

- Случаи, когда дети ходят в наушниках по дорогам, - это далеко не редкость, - писали ростовчане. - Но зачастую при этом виноватыми оказываются водители автомобилей.

Но вот другие же комментаторы обвиняли мужчину в том, что девочка получила многочисленные травмы от удара камнем.

Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» медики, под действием воздушной волны от пролетающего рядом с ней поезда школьницу протянуло по насыпи из щебня, из-за чего она и пострадала.

- Мы констатировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану волосистой части головы, тупую травму грудной клетки и травмы конечностей, - рассказала врач скорой помощи 203 подстанции № 2 ГБСМП Ростова-на-Дону Мадлена Цатурян.

Девочку доставили в детскую Областную больницу. Сутки она находилась в реанимации, еще какое-то время - под наблюдением врачей. Сейчас она чувствует себя хорошо. Ее уже выписали из больницы.

«НА РАБОТЕ ПОБЛАГОДАРИЛИ»

Сам Юрий пояснил корреспонденту «Комсомолки», что брошенный им щебень в девочку не попал, но предупредил ее о надвигающейся опасности. А прочитав такие комментарии, путеец даже предлагал провести со школьницей очную ставку — обидно было слышать подобные обвинения в интернете.

Разбираться, прав был Юрий или нет, стал и следователь. После чего лично позвонил героическому мужчине и поблагодарил его за проявленную бдительность. А на работе 55-летнего монтера наградили благодарностью начальника.

- У меня на работе рассказали, что я был прав, - облегченно вздохнул Юрий. – Видел, что в интернете писали, что родители девочки меня ищут, чтобы отблагодарить человека, благодаря которому у их ребенка теперь два дня рождения. Но, думаю, захотели бы, нашли. Да я насчет этого не заморачиваюсь. Живет — и хорошо! Дай Бог, ей здоровья!

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