В Ростове женщина отправила 34 посылки с военной амуницией в США

В посылках гражданского назначения нашли военную амуницию. Фото: Южная оперативная таможня

За отправку 34 посылок жительнице Ростова-на-Дону грозит реальный тюремный срок. В коробках, которые ростовчанка отправила в США, находились 70 предметов военной амуниции. Но незаконные посылки «завернули» в московском аэропорту, а к нарушительнице пришли с обысками. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Южного таможенного управления.

ТОВАРЫ НЕ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

При проверке почтовых грузов перед отправкой сотрудники Центральной почтовой таможни заподозрили что-то неладное. Они проверили на просвет еще коробку, потом еще и еще. Оказалось, что сразу в 34 посылках был запрещенный груз.

При обыске дома у ростовчанки и на принадлежащем ей складе таможенники нашли еще почти 200 предметов, которые тоже готовились к отправке. Фото: Южная оперативная таможня

Вскрыв их, специалисты обнаружили еще 70 предметов военной экипировки: два комплекта защиты коленных и локтевых суставов, бронешлем, бронежилеты и бронепанели к ним, патрульный ранец, две пары противоосколочных очков, фильтр для воды, гарнитуту с активной защитой слуха и другие предметы — всего более 70 штук.

- При оформлении посылок в Ростове-на-Дону женщина указывала, что товары имеют гражданское назначение, - комментируют в Южной оперативной таможне. - В Москве на таможенном посту Аэропорт Шереметьево (почтовый) Центральной почтовой таможни посылки задержали и направили на экспертизу. Эксперт установил, что пересылаемая продукция относится к товарам военного назначения и состоит на вооружении российской армии.

В отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело. Фото: Южная оперативная таможня

ГОТОВИЛИСЬ ЕЩЕ ПОСЫЛКИ

Коллеги из донской столицы помогли быстро разыскать отправительницу. Ей оказалась 48-летняя ростовчанка. Когда сотрудники Южной оперативной таможни пришли к ней домой с обыском, в квартире женщины и принадлежащем ей складе нашли еще 189 предметов военной амуниции, которые также готовились к отправке.

В отношении 48-летней ростовчанки возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде иного вооружения, военной техники, стратегически важных товаров и ресурсов. Если ее вина будет доказана в суде, женщине грозит лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.

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