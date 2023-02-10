В Ростовской области хозяин магазина дал отпор четверым грабителям, вооруженным игрушечными пистолетами

В Таганроге задержали налетчиков на продуктовые магазины. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области, в Таганроге, трое молодых людей и их подруга решили заработать «легких» денег. Они ворвались в продуктовый магазин, расположенный на первом этаже многоквартирного дома. Компания была уверена, что торговая точка слишком скромная, чтобы ее хорошо охраняли. А для устрашения продавца злоумышленники взяли пластмассовый игрушечный пистолет.

ПЫТАЛИСЬ УБЕЖАТЬ ОТ ПОЛИЦИИ

По поводу того, что продуктовый магазин никем не охраняется, злоумышленники не ошиблись. За прилавком стоял лишь один продавец. Вот только молодые люди не ожидали, что, продавец, он же - хозяин магазинчика, даст отпор.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, мужчина сразу распознал, что оружие ненастоящее. Он выскочил из прилавка и сам набросился на налетчиков, тем самым спугнув их.

Злоумышленники скрылись с места преступления, а владелец магазина позвонил в полицию.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемых поймали по горячим следам. При этом во время задержания они пытались скрыться от патрульной машины, но безуспешно.

Оказалось, что это не первая попытка ограбления. Ранее компания уже совершила разбойное нападение на другой продуктовый магазин.

Изъятый пистолет оказался игрушечным. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Так, один из злоумышленников натянул на лицо футболку, ворвался в помещение и, угрожая пистолетом сотруднице магазина, потребовал деньги. Та отдала все, что было в кассе.

После нападавший скрылся на машине вместе со своими подельниками.

- Подозреваемые были причастны к еще одному эпизоду, - добавили в пресс-службе донского главка.

МОГУТ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ НА 15 ЛЕТ

При этом все преступления молодые люди тщательно планировали. Они подыскивали магазин, затем их сообщница под видом покупательницы отправлялась на «разведку». Девушка изучала помещение, смотрела, много ли посетителей и есть ли охрана.

После в зал забегали ее подельники и, угрожая игрушечным пистолетом, вынимали из кассы деньги. В общей сложности, фигуранты причинили ущерб на сумму 20 тысяч рублей. Возраст подозреваемых – от 19 до 22 лет.

- Они нигде не учатся и не работают, - сказал источник в правоохранительных органах региона.

В отношении подозреваемых завели дело по статье «Разбой». Все четверо – под стражей. Если их вину признает суд, то злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

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