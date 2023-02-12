В Ростове умирающего на остановке пса четверо суток фотографировали прохожие, а после уходили

Логан превратился в умного и красивого пса. Фото: официальный телеграм-канал "КОТэдж"

Пес по кличке Логан не понаслышке знает, что такое человеческое равнодушие. В свое время он не имел крыши над головой, не каждый день видел и еду. Бродячая жизнь привела к тому, что он едва не погиб.

«БЫЛ ИСТОЩЕН И ПОЧТИ ОСЛЕП»

В надежде на помощь, еле держась на ногах, он побрел у остановке в одном из оживленных районов города.

- Там он лежал четверо суток. Логан был сильно истощен и почти ослеп. Люди фотографировали его и выкладывали снимки в интернет, - рассказывает основательница приюта для бездомных животных «КОТэдж» Алена.

Фото умирающего животного то и дело появлялись в тех или иных чатах или в пабликах.

- Это продолжалось четыре дня! Все это время вместо реальной помощи прохожие просто публиковали в сети посты. Когда я поняла, что собаку никто не собирается ни забирать, ни лечить, помчалась за ней, - продолжает Алена.

Женщина признается, что нелегко было нести до машины 25-килограммовую дворнягу.

- А что делать? Я понимала, что больше некому, - поясняет она.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

После того, как пес оказался в тепле, его накормили, напоили и повезли к ветеринару. Каких только болячек не нашли у Логана.

- Диагнозы были ужасны: чума плотоядных и парвовирусный энтерит. Что может быть хуже? Шансов было мало, но мы справились. Лечили Логана в стационаре, - продолжает Алена.

На то, чтобы спасти питомца от смерти, было потрачено, минимум, 40 тысяч. Точной суммы никто не помнит.

ВЕСЕЛЫЙ ДРУГ

- Да это и неважно. Главное, Логана спасли. Ему даже восстановили зрение. Сегодня это не тот умирающий и несчастный пес, а активный, подвижный, веселый и ласковый друг, - говорит зооволонтер.

Кстати, волонтер уверяет, что Логан понимает человеческую речь.

- Он очень внимательно слушает, что ему говорят, пытается все понять. В его взгляде столько нежности, доброты, желания всему научиться, все уловить. Логан здоров, чипирован, вакцинирован, обработан от паразитов, кастрирован, имеет ветеринарный паспорт. Мы надеемся, что найдется человек, который заберет его к себе из нашего приюта, - улыбнулась Алена.

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