Всю неделю будет дождливо с небольшими передышками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове на неделю 31 октября — 3 ноября теплом уже не побалует. По прогнозу синоптиков Ростовского гидрометцентра, в короткую рабочую неделю нас ждет похолодание и дожди. Рассказываем по дням, когда брать с собой зонт.

В Ростове, в понедельник, 31 октября, будет облачно, в дневные часы пройдет небольшой дождь. Ветер — юго-западный с переходом на западный и северо-западный 6 — 11 метров в секунду, днем с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет +10, а во второй половине дня понизится до +6 — 10 градусов.

Во вторник, 1 ноября, также пасмурно. Ветер северо-западный 6 — 11 метров в секунду, с порывами ночью до 15 — 18, а днем до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до +2, днем столбики термометров покажут +5 — 7.

В среду, 2 ноября, ночью обойдется без существенных осадков, днем же — небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до + 2, днем +4 — 6.

В Ростовской области будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер ожидается юго-западный с переходом на западный и северо-западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами с порывами до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха днем на севере области будет держаться на уровне +2 — 7 градусов, при прояснениях до 0, по югу — от +4 до +9, местами до +12.

Во вторник ночью и утром в отдельных районах небольшой дождь, днем — без существенных осадков. Ветер северо-западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля — от -1 до +4, при прояснениях подморозит сильнее — до -5. Днем же ожидается от +3 до +8.

В среду ночью дождя не будет, а днем небольшой пройдет местами. Ветер северо-западный и западный 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 12 - 14. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, при прояснениях столбики термометров опустятся до -6; днем ожидается +1 - 6, по югу - до +8.

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