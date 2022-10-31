«Ваш родственник попал в беду»: в Таганроге задержали курьера, который забирал свертки с деньгами у стариков

В Таганроге полицейским удалось задержать мошенника. Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Таганроге Ростовской области на карандаш полицейских попал мужчина, работавший курьером. Как оказалось, занимался он не доставкой еды, а забирал свертки с деньгами у пенсионеров и передавал их мошенникам. Во время выполнения одной из таких «работ» мужчину задержали.

СПАСТИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Как рассказали в донском главке, дело было еще в начале лета. Всего за несколько дней в полицию поступили четыре заявления, в которых пожилые люди рассказывали, что стали жертвами мошенников.

- Потерпевшими стали три местные жительницы и один мужчина. Всем им - от 77 до 87 лет, - уточнили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.

Как оказалось, звонки пенсионерам поступали на стационарные телефоны.

- Во всех случаях злоумышленники представлялись сотрудниками полиции и родственниками потерпевших, - добавили в Управлении. - Они убеждали собеседников в том, что их близкий родственник на автомобиле сбил человека. И тот находится в больнице в тяжелом состоянии. Чтобы решить вопрос с близкими пострадавших необходима крупная сумма денег. Только в в этом случае родственник сможет избежать уголовной ответственности за якобы совершенное им ДТП.

ЗАБРАЛ БОЛЬШЕ 730 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В итоге, старики соглашались. И тогда курьер приходил домой к жертвам, забирал свертки с деньгами, а после - исчезал. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 730 тысяч рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас мужчина находится под стражей.

Как оказалось, 23-летний житель города Ростов-на-Дону уже был ранее судим за аналогичные преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

- Полицейскими устанавливаются и другие участники этих преступлений, а также причастность задержанного к совершению аналогичных правонарушений на территории города Таганрога, - подытожили в ведомстве.

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