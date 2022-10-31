«Самое трудное — признаться себе»: Ростовский нарколог рассказала, почему люди худеют от зависимости, а родным пациента тоже нужна помощь

Фото: Архив КП

Сколько бы ни говорили о пагубности вредных привычек, но курение, алкоголизм и наркомания - продолжают оставаться самыми часто встречаемыми видами зависимости у людей.

О том, как осознать человеку, что он уже в плену зависимости, как встать на путь лечения, и зачем родным больного посещать психологов и наркологов, рассказала главный врач клиники «Гармония» Марина Калюжная.

ОТ АЛКОГОЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ РАССТРОЙСТВО ЖЕЛУДКА

- С какими проблемами чаще обращаются дончане к вам как к специалисту?

- Чаще идут с алкогольной зависимостью, чем с психоактивными веществами. Мы ищем выход из сложившейся ситуации, пытаемся помочь людям подобрать соответствующее решение и дать рекомендации.

- Правда ли, что от дорогого алкоголя будет меньше проблем, чем от дешевого?

- Плохи оба. Если в водке содержится только спирт и сахар, то в «Пина коладе» еще присутствует химозный сироп. И алкоголь в таком напитке может быть некачественным, что более губительно для здоровья человека. Плюс тяжелее из такого состояния будет вылезти.

- В последние пять лет остро встала проблема с повседневным алкоголизмом, когда люди употребляют слабоалкогольные напитки, в том числе, коктейли, либо пенные напитки. Вы, как специалист, что можете на этот счет сказать?

- Любой алкоголь вызывает зависимость у человека. Есть периодическое употребление, а есть систематическое. Что крепкий напиток, что слабый может вызвать у человека зависимость. И тогда последствия будут более тяжелые.

- Как связаны алкоголь и расстройство желудка у человека? Есть ли связь между этим? И по каким симптомам можно понять, что у человека уже алкогольная зависимость?

- Результатом алкогольных посиделок может стать диарея, так как этанол вызывает интоксикацию организма, которая сопровождается похмельем. Поэтому необходимо пить в меру и себя контролировать.

Если контролировать себя не получается, и человек постоянно похмеляется, нужно задуматься о том, что скорее всего возникла зависимость. Тогда следует обратиться к специалисту.

Фото: из архива Марины Калюжной

РОДСТВЕННИКАМ БОЛЬНОГО ЗАВИСИМОСТЬЮ ТОЖЕ НУЖНА ПОМОЩЬ

- Как человеку помочь избавиться от состояния постоянного желания похмелиться? И как самому себя вывести из этого состояния, если еще есть сила воли?

- Есть разные стадии зависимости от алкоголя. Есть психическая, к ней потом присоединяется физическая, когда человек выпивает алкоголь во время похмелья, чтобы облегчить свое состояние. Потом, когда алкоголь выводится из организма, человеку снова становится плохо. Тогда следует обращаться к психиатру-наркологу. Врач подберет дезинтоксикационную терапию, поставит капельницы в условиях стационара, будет проводить беседы и дополнительно подключит психолога, чтобы уже подобрать более качественное лечение

- А как в период лечения вести себя членам семьи, как помочь зависимому человеку?

- У нас очень много людей, которые являются созависимыми родственниками, которым также наравне с самим пациентом, нужна помощь. Многие пытаются спасти своего близкого любыми силами, даже в ущерб своей жизни.

И тут важно, чтобы с близкими работали те же самые психологи, психотерапевты, психиатры, наркологи. Они уже подберут определенные процессы регулирования, как им нужно вести себя со своим зависимым родственником.

У ЭКС-НАРКОМАНКИ МОЖЕТ РОДИТЬСЯ ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ

- Есть еще более страшная зависимость - от наркотических веществ. Что бы вы посоветовали тому, кто начинает лечиться от такого вида зависимости?

- Есть определенные программы для психоактивных пациентов. Там пошагово ведется проработка зависимости. Самое трудное - признать себя зависимым. Это самый тяжелый шаг для пациентов. Когда ты уже признал это, то начинаешь работать над своей зависимостью. И здесь главное - опять не уйти туда, откуда вышел.

- Допустим, женщина, которая принимала психоактивные вещества, пролечилась и хочет родить. Есть ли шанс, что ребенок родится здоровым?

- Если женщина пролечилась, почистила свой организм, то она может родить здорового ребенка. А вот если она во время беременности употребляет, курит, выпивает, то шанс родить здорового ребенка снижается.

Фото: из архива Марины Калюжной

ЗАВИСИМОСТЬ В КРАСИВОЙ УПАКОВКЕ

- Если говорить о курении, как вы относитесь к сигаретам с различными вкусовыми капсулами?

- Сигареты с капсулами опаснее обычных. Все дело в составе: кроме никотина они содержат ядовитые вещества. Получается двойной удар по организму. Здесь также формируется зависимость - просто в красивой упаковке. Особенно сильный удар это наносит организму подростка.

- Есть такой миф, что курение помогает похудеть. Так ли это?

- Если куришь, можно сбросить вес, но результат будет получен ценой утраченного здоровья. И это не про здоровое похудение.