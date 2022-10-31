В Ростове завершили строительство третьей очереди Северного обхода и транспортной развязки

Василий Голубев дал старт движению по Северному обходу Ростова. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В понедельник, 31 октября, состоялся официальный ввод в эксплуатацию нового участка Ростовского транспортного кольца — третьей очереди автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону». Также стартовало движение по транспортной многоуровневой развязке на 9-м километре, которая соединяет автомобильный обход с федеральной трассой А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог». Третьим открытым в понедельник дорожным объектом стал участок федеральной автодороги А-135 «Южный подъезд к Ростову-на-Дону».

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ СЕВЕРНОГО ОБХОДА

Новый участок Северного обхода соединяет автодороги «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветаевская — Новошахтинск» и «Ростов-на-Дону — Таганрог» в обход села Чалтырь Мясниковского района. Объект включает в себя два путепровода: один - на транспортной развязке с пересечением автодороги «Красный Крым — Султан Салы», второй - в районе сельхозпереезда. Компания «Донаэродорстрой», входящая в АО «ГСК «Дон», завершила все дорожные работы, нанесла разметку, смонтировала барьерные ограждения и 1,5 километра шумозащитных экранов высотой 2 метра.

Основное направление трассы А-280 здесь было расширено до 6 полос движения с устройством переходно-скоростных полос для безопасного въезда на Северный обход Ростова. Работы позволили повысить пропускную способность участка с 30 до 52 тысяч автомобилей в сутки и ликвидировать очаг аварийности.

Донской губернатор, предварительно проехав по Северному обходу Ростова, высоко оценил качество новой автодороги.

- Объекты, которые открываются сегодня, решают определенные задачи, - рассказал присутствующий на церемонии губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Я проехал по тринадцати километрам Северного обхода и увидел новую часть дороги, которая улучшила транспортное кольцо. Цель - довести всю дорогу до Таганрога до того уровня, который мы уже видим здесь.

Северный обход Ростова позволит разгрузить транзитный поток. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

Третья очередь Северного обхода Ростова-на-Дону стала частью глобального Ростовского транспортного кольца наряду с анонсированной губернатором Западной хордой. Завершение строительства последней замкнет автотранспортное кольцо вокруг донской столицы и существенно ускорит грузоперевозки в регионе.

Таким образом Ростовское транспортное кольцо протяженностью около 130 километров соединит 12 автодорог и станет инфраструктурным каркасом растущей Ростовской агломерации с населением в общей сложности 2,4 миллиона человек.

ТАГАНРОГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА

Для разведения транспортных потоков в разные уровни на пересечении Северного обхода с трассой А-280 возведен новый путепровод длиной более 80 метров. Еще один построенный в составе развязки путепровод обеспечивает беспрепятственное пересечение природной балки и возможность строительства перспективного съезда для соединения Западной хорды с развязкой.

Старт движению по транспортной развязке в формате телемоста дали Василий Голубев и руководитель «Росавтодора» Роман Новиков.

Таганрогская развязка имеет принципиальное значение как составляющая часть транспортного кольца вокруг Ростова, - пояснил глава региона. - Мы начали этот год завершением почти 5 километров и ставим задачу в 2025 году замкнуть кольцо. Это большой объем работы: и пересечения железной дороги, и несколько транспортных развязок и эстакад... Но мы будем иметь новую территорию для развития. Самое главное — мы облегчим жителям микрорайонов Ростова и Мясниковского района транспортную доступность. Мы значительно сократим транзит, который заезжает через наши дороги, в сам город.

- Очень хорошо, что именно сегодня мы вводим такие знаковые и для страны, и для Ростовской области объекты. Огромная благодарность – губернатору и команде правительства Ростовский области за успешную реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», - сказал Роман Новиков.

Губернатор пообщался с дорожникам. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Для обеспечения безопасности движения на всем участке устроена разделительная полоса с металлическим барьерным ограждением, что снимает риски лобовых столкновений. Развязка, как и весь двухкилометровый участок дороги, снабжены линией светодиодного электроосвещения. Специалисты установили 210 дорожных знаков, четыре информационных табло переменной информации, нанесли разметку из термопластика.

Вместе с Северным обходом Ростова новая развязка обеспечит соединение двух федеральных трасс – А-280 Ростов-Таганрог и М-4 «Дон». Работы велись в тесном взаимодействии компании «Упрдор Москва-Волгоград» с министерством транспорта Ростовской области, что позволило синхронизировать строительство и завершить его одновременно. Этот транспортный узел позволит вывести за пределы Ростова и других населенных пунктов порядка 14 тысяч автомобилей в сутки.

ВТОРОЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ ЮЖНОГО ПОДЪЕЗДА

Помимо западного въезда в Ростов, Федеральное управление автомагистрали Москва-Волгоград в этом году завершило второй этап реконструкции «Южного подъезда к Ростову-на-Дону». В ходе работ на федеральной автодороге А-135 проезжая часть расширена с 4 до 8 полос. Что позволит пропускать до 120 тысяч автомобилей в сутки и ликвидировать заторы на въезде в город. А новые искусственные сооружения разведут транспортные потоки в разные уровни и обеспечат безопасность движения.

- Подъезд к Ростову значительно поменялся - там появились восемь полос, - уточнил Василий Голубев. - Сегодня это один из центральных въездов в Ростов. Я точно помню, как все начиналось: громадное количество людей к нам обращалось с предостережениями о трудностях и сложностях. Они были, но минимальные. Дорожные строители сделали все, чтобы их минимизировать, и даже в период строительства дискомфорта особо не возникало.

ЗАМКНУТ ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО

Южный подъезд к Ростову и новая транспортная развязка на трассе А-280 вместе с Северным обходом входят в проект по формированию Ростовского транспортного кольца, которое обеспечит вывод транзита за пределы мегаполиса и других населенных пунктов.

- В этом году мы начинаем строительство хорды протяженностью 4,75 километра, которое станет завершением ростовского транспортного кольца, - анонсировал губернатор Василий Голубев. - Это многое поменяет: уберет транзитный транспорт, создаст условия для нескольких микрорайонов в Ростове и прилегающих областных территорий. Это движение вперед!

Праздничная колонна автомобилей проехала по новой автодороге. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Как отметил глава донского региона, новые дороги — это новое качество жизни, возможность создания условий для развития производства. Ведь традиционный бизнес обычно заглядывает именно на те территории, куда дорога приходит. Часть объектов сданы с опережением графика — некоторые на год, некоторые — намного раньше. Что говорит о слаженной работе транспортников, дорожных строителей, инженеров и всех, кто причастен к созданию нового участка дороги. В этот день Василий Голубев вручил работникам транспорта Благодарственные письма.