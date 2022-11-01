Жителей Ростовской области научат не попадаться на уловки манипуляторов в Интернете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Злоумышленники могут представиться сотрудником банка, инвестиционных компаний, полиции, врачом, покупателем товаров или услуг на онлайн-платформах. Манипуляторы, действующие с применением социальной инженерии, легко входят в доверие, чтобы получить доступ к финансам или информации напрямую от потенциальной жертвы. Они бывают очень убедительны, но их действия базируются на схожих принципах: не дать вам времени критически взглянуть на ситуацию. Поэтому, вне зависимости от того, совершаете вы сделки оффлайн или в интернете, важно помнить универсальные правила цифровой гигиены, которые помогут оставаться в безопасности.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

В первую очередь никогда никому не сообщайте данные своей банковской карты, логины, пароли от онлайн-банка. Также не стоит публиковать свои личные данные в открытом доступе, переходить на подозрительные сайты, ссылки и совершать сомнительные сделки в интернете. Рекомендуется установить на все компьютеры и смартфоны антивирусные программы, которые обезопасят не только ваше устройство, но и сбережения. Многие компании сейчас принимают свои меры для защиты клиентов. Внедряют ряд инструментов и сервисов, которые позволяют существенно обезопасить денежные переводы, сделки.

Но только внедрения технических средств недостаточно - поэтому крупные компании активно вкладываются в повышение финансовой и цифровой грамотности пользователей. Например, платформа Авито, одна из наиболее защищенных онлайн-платформ для коммерции не только в России, но и в мире, выпустила онлайн-игру для пользователей Telegram, с помощью которой можно проверить свои знания о безопасности в сети. Простые правила помогут сберечь серьезные суммы денег.

ВЫМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ – РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Приоритет – обучить аудиторию совершать сделки безопасно и уверенно. Для этого используются всевозможные оффлайн форматы, спецпроекты, мастер-классы и пресс-конференции. Игра стала первой на рынке, которая обучит пользователей правилам безопасности через прохождение уровней.

Перед пользователями в игре появляются разные персонажи, которые представляют собой типичное поведение злоумышленников в сети Интернет – Чатожуй, Агрозвон, Шлепослов. Победить монстров можно с помощью инструментов, которые делают пребывание на онлайн-платформе безопасным: безопасного чата, механизма покупки с доставкой, защиты номера и других. Например, Агрозвон делает заманчивые предложения, но взамен просит данные банковского счета. Шлепослов – это образ недобросовестного продавца, который просит предоплату с помощью фишинговых ссылок. Игрок не должен попасться на уловки монстра. В игровом формате гораздо проще запомнить правила безопасности и проверить себя.

- В этом проекте мы впервые тестируем именно игровую механику, как возможность вовлечь людей разных возрастов в изучение важных правил безопасности с помощью интерактива и поощрения за победу. Уже по первым результатам видим большой интерес к проекту и кратный рост подписчиков в нашем официальном канале, – пояснили в компании.

45 ТЫСЯЧ РОССИЯН УЖЕ ОБУЧИЛИСЬ

Лучшие игроки получают промокод на бесплатную доставку. С начала запуска, игру прошли уже больше 45 тысяч россиян, они запустили более 220 тысяч игровых сессий.

- Это похоже на обучение правилам дорожного движения. Недостаточно просто поставить светофоры и нанести на дороги разметку, важно научить людей переходить дорогу безопасно. Игровая механика - отличный способ вовлечь в обучение людей разных возрастов и рассказать правила простым языком, – добавил директор департамента Trust&Safety Андрей Рыбинцев.

Для того, чтобы начать игру, нужно подписаться на официальный телеграм-канал платформы Авито и перейти в бот игры.