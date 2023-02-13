Кулинарная помощь на передовую. Как сельчанки из Ростовской области напекли гору пирожков для участников спецоперации

Сейчас активистки готовят для участников специальной операции далеко не только пирожки, но и плов, и макароны по-флотски. Фото: предоставлено героиней публикации.

Молодая жительница села Стефанидинодар Азовского района Ростовской области Лариса Матвеева вместе со своими односельчанками организовала приготовление пирожков и передачу их российским бойцам на передовую. Женщина рассказала «КП - Ростов-на-Дону», почему она не смогла остаться в стороне, когда остальные кто как мог помогал участникам специальной операции.

«ДАЙ, НАПЕКУ ПИРОЖКОВ!»

Лариса как-то участвовала в патриотической акции «Рука помощи Донбассу». Насмотревшись там, как все делают что-то полезное для российских бойцов, она решила тоже что-то придумать. Сидеть сложа руки не было больше сил.

- Сначала я просто перекидывала волонтерам деньги, - вспоминает сельчанка. - Потом я подумала, что можно было бы помогать ребятам в Ростовском военном госпитале. Поузнавала, что требуется тамошним пациентам, и стала собирать разные вещи. А потом дай, думаю, что-нибудь сошью и напеку им пирожков!

Сельчанки пекут для бойцов по сто сдобных плетенок за раз. Фото: предоставлено героиней публикации.

Тогда Лариса пришла в гости к своей соседке Татьяне Сушковой, которая умела шить. Та обрадовалась и говорит: «Лариса, организуй весь процесс, пожалуйста! Мы тоже напечем!». И напекли. В свою первую «вылазку» в военный госпиталь женщины отвезли пациентам порядка 200 пирожков с разными начинками - с картошкой, мясом и вишней. Во второй раз хлебобулочных изделий уже было около 400. Вдохновившись такой идеей, местные жители стали узнавать у активисток, как они могут им помочь.

- И люди начали приносить нам муку, мясо, овощи, варенье... - вспоминает Лариса. - Катя, которая курировала помощь госпиталю, рассказала мне, что гуманитарную помощь можно отправлять и на передовую. Тогда я ей предложила: «Давай все на передовую отдадим? А для госпиталя еще напечем!». Теперь мы только на передовую и возим — на запорожское направление, в боевые госпитали...

Лариса сама отвозит готовую еду на передовую. Фото: предоставлено героиней публикации.

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ЖИТЕЛИ СОСЕДНИХ СЕЛ И ВЛАСТИ

Увидев такую активность женщин из Стефанидинодара, к ним стали присоединяться и жительницы других деревень Азовского района. Сейчас пирожки для российских бойцов пекут в Семибалках, Круглом и Заимо-Обрыве. Обычно в приготовлении помогают женщины, которые сидят дома - у них есть свободное время. Но бывает, помогают и те, кто занят основной работой.

Каждая хозяйка стряпает свое блюдо. Волонтеры заранее привозят им продукты, а потом забирают уже готовое. А вот к Татьяне Сушковой на кухню могут прийти сразу до четырех помощников, ведь здесь расположен основной «кулинарный цех».

Женский подряд в гостях у тети Тани работает, не покладая рук. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Это порыв сердца - они искренне хотят помочь, - поясняет Лариса. - Из-за такого отклика у нас появилось больше задач. Только на этой неделе у нас было пять отправок, хоть и небольших. А бывает, я набиваю свою машину до верху и отвожу.

Не осталась в стороне и местная администрация, которая привезла поварихам муку и продукты для начинки. Обещал помочь даже азовский депутат...

И ПЛОВ, И ВАРЕНИКИ, И ДАЖЕ БОРЩ!

Сейчас активистки готовят для участников специальной операции далеко не только пирожки, но и плов, и макароны по-флотски, и фаршированные блины, и пельмени, и вареники.... А сегодня в первый раз приготовили борщ.

Блинчики с начинкой - одно из любимых блюд российских военных. Фото: предоставлено героиней публикации.

Обратную связь от военных женщины получают через посыльных или на видеозаписях, где ребята чуть ли не со слезами на глазах благодарят добрых сельчанок за пирожки.

- Представляете, что мы чувствуем, когда видим такой отклик ребят! - восклицает Лариса.

Отправляются готовые продукты и четверым мобилизованным из Стефанидинодара бойцам. Правда один из них с ранениями попал в военный госпиталь... Но жить будет, отмечает активистка. С такой-то кулинарной помощью!

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