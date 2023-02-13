От молодых жителей Ростовской области ждут медиапроекты по популяризации органической продукции на федеральный национальный конкурс

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Решением Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию утверждено Положение о конкурсе на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции.

Молодежь Дона приглашают принять участие в номинации «Лучший молодежный проект по популяризации органической продукции».

Целью введения номинации служит привлечение внимания молодого поколения к вопросам ответственного производства и потребления, в частности, органической продукции. Престижный конкурс учрежден Советом Федерации, министерством сельского хозяйства России и Роскачеством в 2022 году, а в этом году появилась новая номинация для активных и креативных жителей страны от 14 до 35 лет включительно.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОРГАНИКИ В МЕДИА ФОРМАТЕ

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно создать работу по популяризации органической продукции в любом медиа формате, будь то презентация, видеоролик, фильм, мультфильм и даже комикс. Заявки от авторов молодежных проектов принимаются до 10 марта 2023 года. Подать заявку можно на странице конкурса. Все работы рассмотрит конкурсная комиссия, а победителя определят путем суммы баллов по оценке комиссии и открытого голосования. Торжественная церемония награждения победителей состоится в Санкт-Петербурге в рамках X Невского экологического конгресса, который пройдет 25-26 мая 2023 года.

ПЕРВЫЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ

В 2022 году в Национальном органическом конкурсе принял участие 141 проект из 13 регионов страны. 15 тысяч голосов со всей России помогли выбрать лучших.

Стоить отметить, что федеральный конкурс проводится в целях поощрения достижений в области производства и реализации органической продукции; повышения уровня информированности потребителей о правильном питании; распространения лучших практик органического производства, формирования привычек к здоровому образу жизни, а также охраны окружающей среды и внедрения принципов устойчивого развития.

ВАЖНО!

Помимо заявки на странице конкурса, работы принимают в секретариате конкурса на базе департамента развития органической и «зеленой» продукции Роскачества на электронную почту: chumak@roskachestvo.gov.ru . Возникшие вопросы можно задать по телефону: +7 495 777-43-12, доб.(407), доб. (141)

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