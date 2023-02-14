В Калмыкии два года искали преступника, который в это время отбывал наказание по другому делу

Мужчина, проверив, что во дворе не лает собака, перелез через забор, вскрыл окно и попал в дом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кажется, кто-то воспринял идею с пользой проводить каждую минуту буквально. В Элисте мужчина решился на квартирную кражу прямо во время прогулки, пока друг поехал на смотрины автомобиля. Думал, выйдет красиво как в остросюжетном кино, а получилось как всегда — оказался на скамье подсудимых. Подробностями криминальной истории с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в прокуратуре Республики Калмыкия.

ПОШЕЛ ПОГУЛЯТЬ И «НАШЕЛ» 90 ТЫСЯЧ

Все произошло еще весной 2020 года. Мартовским днем 29-летний Федор (имена изменены — прим.ред.) прибыл в Элисту вместе со своим 30-летним другом Русланом, который хотел продать местному жителю свой автомобиль.

Пока товарищ был на встрече с покупателем, он пошел прогуляться по микрорайону и тут его взгляд остановился на одном из домов, где явно никого не было — в окнах было темно. Когда Федор попытался попасть во двор, улицу не оглушил собачий лай — значит, у хозяев не было и верного сторожа. Осмелев, мужчина перелез через забор и без особого труда проник в дом, взломав окно на первом этаже. Оказывается, за плечами у него богатый опыт взлома, — в правоохранительных органах рассказали, что он домушник со стажем.

Пока друг поехал продавать машину, злоумышленник пошел прогуляться по Элисте. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хозяева — 43-летний доктор и его супруга — в тот вечер были в гостях. Сын, студент, уехал в другой город. Собаки во дворе не держали, а соседи ничего не заметили. Уже ночью, когда супруги вернулись домой, включив свет, увидели дома грязь и разбитое окно на кухне, а в комнатах открытые шкафы. Хозяева не досчитались запасов долларов США и ювелирных украшений с драгоценными камнями в общей сумме на 90 тысяч рублей и написали заявление в полицию.

ВОР УЖЕ СИДЕЛ В ТЮРЬМЕ

Домушник тем временем будто в воду канул. По делу не было подвижек два года, пока не появилась зацепка. Оказалось, воришка к тому времени уже успел сесть в тюрьму и не в первый раз. Если в 2017 году он получил наказание за три квартирные кражи, то в июле 2021 года его отправили за решетку за семь доказанных эпизодов квартирных краж.

Конечно, похищенного у вора не нашли. Когда Федора вызвали на допрос, он рассказал, что деньги поменял на рубли, драгоценности сдал в ломбард, и все, что выручил, потратил на свою семью.

Два года следствию не удавалось найти того, кто проник в дом врача, а нашли его уже в колонии - отбывающим наказание за другие кражи. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Суд первой инстанции согласился с доводами гособвинения о причастности мужчины к краже и квалифицировал его действия как тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, - комментируют в прокуратуре региона. - За совершенное преступление ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года.

Но, учитывая, что осужденный уже сидит в колонии за целую коллекцию аналогичных преступлений, суд был к нему строже и назначил окончательное наказание — шесть лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Добавим, что приговор в законную силу еще не вступил, и у осужденного есть время на его обжалование.

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