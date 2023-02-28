Умение идти ва-банк, четкий план и уверенность в выбранном пути: что поможет развить свое дело

Генеральный директор ООО «МедиСкин», амбассадор бренда Sesderma Ирина Махно. Фото: предоставлено Ириной Махно.

Бытует мнение, что бизнес - это в первую очередь плацдарм для выражения мужских амбиций. Несмотря на это доля женщин-предпринимателей стабильно растет год от года, и каждая из них проходит свой уникальный путь. В рамках проекта «Искусство быть Первой» свою историю развития бизнеса рассказала генеральный директор ООО «МедиСкин», амбассадор бренда Sesderma Ирина Махно.

- Ирина Сергеевна, с чего начиналась ваша профессиональная карьера?

Я долгое время пробовала себя во всем, проводила своеобразный тест-драйв своей личности. Нарабатывать карьерный опыт начала на втором курсе учебы, так как всегда испытывала стремление к самостоятельности. Работала продавцом в магазине одежды, потом администратором в гостинице и менеджером в кадровом агентстве.

Затем как дизайнер устроилась в рекламно-производственную фирму, где получила ценный опыт общения с клиентами и навыки решения бизнес-задач. Через пару лет жизнь сделала очередной поворот и привела меня в индустрию красоты.

- К чему вы больше всего стремились, пока нарабатывали карьерные навыки?

Всегда и везде учиться новому. Рост и постоянное развитие — это неотъемлемая часть моей жизни. Мне кажется, что это критерии любого успешного человека: стремиться быть Первым, глубже погружаться в любимое дело и через него делать жизнь людей вокруг себя лучше.

Над развитием компании и продвижением бренда Sesderma работает целая команда профессионалов. Фото: предоставлено Ириной Махно.

- В одном интервью вы отметили: «Благодаря моей хватке, силе убеждения и волевым лидерским качествам я смогла показать свою предпринимательскую жилку». Что вам помогало развивать в себе эти качества, а что мешало?

Я такой человек, что не люблю соглашаться на меньшее и не ищу компромиссов. Думаю, что мне помогало упорство, настойчивость, знание «как надо», уверенность в своем пути и, конечно, любовь к риску. Убеждена, что умение рисковать и идти в ва-банк для предпринимателя очень важное качество.

Старалась всегда следить за крупными компаниями, новыми технологиями. Никогда не стремилась заработать миллионы, для меня деньги - это заслуженные аплодисменты за качественно проделанную работу, достигнутый результат и грамотное общение с людьми.

Ирина Махно на ежегодной встрече с основателем бренда Sesderma Габриэлем Серрано Санмигель. Фото: предоставлено Ириной Махно

Признаюсь честно, что мои амбиции несколько раз висели на волоске за последние 10 лет. Поначалу мне не хватало гибкости мышления, были трудности с персоналом, не везде успевала контролировать рабочие процессы. Сегодня, пройдя уйму тренингов и целевых бизнес-курсов, я вижу личный рост, уверенность в своих силах и профессионализме моей команды.

- Как вы поняли, что предпринимательство – это именно ваше?

Помню, что ровно за год до открытия своего дела я прошла 9-ти месячный тренинг для руководителей у замечательного коуча - Ольги Батуевой. Именно тогда я поняла, что профессионально выросла, и мне пора работать на себя. Это и стало начальной точкой для реализации идеи личного бизнес-проекта.

Дизайн штаб квартиры бренда выполнен в стиле Ренессанс. Фото: предоставлено Ириной Махно

- Как вы стали дистрибьютором бренда Sesderma?

О бренде Sesderma узнала от моего дерматолога-косметолога, которая предложила опробовать на себе его действие. Постепенно я стала все больше и больше интересоваться этим брендом, историей создания и продуктовыми линейками.

Чуть позже я узнала, что в Ростовской области нет прямого дистрибьютора Sesderma, все закупки идут в Москве. Так и сошлись все пазлы: села и поехала в столицу без обратного билета, с твердым желанием изменить свою жизнь. Продвижением бренда занимаюсь уже 10 лет, дополнительно обучаю специалистов по косметологии, провожу внутренние и выездные семинары. Вся работа построена на реальных примерах, методиках и результатах.

Уютное пространство, где любая женщина получит помощь в подборе персонального ухода. Фото: предоставлено Ириной Махно

- Что такое дистрибьюторский центр полного цикла? В чем его преимущества?

Эта бизнес модель базируется на поставках, обучении и оказании услуг в рамках одной компании. Статус единственного дистрибьютора в России подразумевает глубокое погружение во все процессы, доскональное знание продукта и потребностей своей аудитории - оптовой и розничной.

Помимо работы со специалистами косметологии и салонами красоты четыре года назад я открыла бутик Sesderma, единственный в России. Уютное пространство, где любая женщина может получить квалифицированную помощь в подборе персонального ухода.

- Что было самым сложным, на Ваш взгляд, в ходе становления вашего бизнеса?

Самым сложным для меня было работать с первым импортером, условия договора блокировали расширение бизнеса. Когда президент компании принял решение открыть филиал Sesderma в Москве, я сразу увидела в этом большой потенциал. Мне предложили хорошие условия, и рентабельность моего бизнеса сразу выросла.

После того, как я приехала в Ростов-на-Дону, я сразу погрузилась в работу, и в короткие сроки смогла организовать все необходимое для старта. У меня в голове был определенный бизнес-план, и я четко понимала, как и куда нужно двигаться.

- Чем вы гордитесь больше всего в своем деле?

Я обожаю свое дело и рада, что жизнь привела меня именно в сферу здоровья и красоты. Это идеальное занятие для женщины.

Выделю 2021 год, который завершился успешной сделкой. Благодаря банку Центр-инвест мне удалось купить собственное помещение в особняке 19 века. До этого в течение шести лет я дважды подавала заявки на коммерческую ипотеку, но сумма одобрения не дотягивала до необходимой. При поддержке банка нам удалось сберечь внутренний облик здания при ремонте: лепнину 19 века в учебном классе, паркет, деревянные панели буазери, кессоны на потолках и антикварную мебель, которую я собирала два года.

В дизайне передана внутренняя красота исторического особняка 19 века. Фото: предоставлено Ириной Махно

- О чем Ваш пример говорит женщинам, которые боятся заняться чем-то своим или резко поменять вид своей деятельности?

Во-первых, не нужно бояться ошибок, на их базе строится ваш драгоценный опыт. Во-вторых, все препятствия надо принимать как вектор для развития, а не неудачу. В-третьих, для меня страх и агрессия всегда были движущей силой. Они стимулируют идти вперед даже в самое сложное форс-мажорное время. В эти периоды надо заниматься самообучением, поиском хорошего наставника или вспоминать все, чему вас учили и не бояться внедрять это в бизнес. Ведь свое дело это постоянное саморазвитие и инвестиции в себя.

Акселератор бизнеса банка «Центр-инвест»

Акселератор бизнеса банка "Центр-инвест"

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