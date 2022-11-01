Ростовских школьников ждут и в кино, и в кукольном театре, и в драмтеатре. Фото: Евгения ГУСЕВА

Осенние каникулы 2022 в Ростове-на-Дону продлятся неделю, до 6 ноября. В это время школьников ждет активная программа мероприятий. «КП - Ростов-на-Дону» собрала самую полную подборку мероприятий для школьников на осенние каникулы.

На осенние каникулы приходится государственный праздник — День народного единства. Масштабная программа рассчитана на три дня — с 3 по 5 ноября, основные события пройдут 4 ноября. Ребят ждут соревнования, патриотические акции и концерты в парках города и целый ряд лекций в парке «Россия — моя история». «Комсомолка» уже публиковала подробную программу мероприятий здесь.

5 ноября в парке «Левобережный» ростовчан и гостей города целыми семьями приглашают на концерт Олега Газманова, который должен был состояться еще в День города, 17 сентября, но по просьбе дончан, его тогда отменили. В 14.00 начнут выступление ростовские коллективы, а в 15.00 на сцену выйдет народный артист.

Во время каникул ребят ждут викторины и конкурсы, школьники смогут посетить кинотеатры, театры, парки или библиотеки. Ученики школ от 14 до 18 лет при посещении учреждений культуры смогут воспользоваться «Пушкинской картой» и посмотреть хоть балет, хоть боевик — выбрать есть из чего.

КВН

Осенний фестиваль КВН «Лига старт» для детей

ДК РГУПС

2 ноября, 15.00

СПЕКТАКЛИ

Молодежный театр

Спектакль «Кентервильское привидение»

2 ноября, 11.00 и 13.30.

Спектакль «У ковчега в восемь»

3 ноября, 11.00

Спектакль «Каштанка»

5 ноября, 11.00

Спектакль «Приключения Дюймовочки»

6 ноября, 11.00

Музыкальный театр

Спектакль «Бременские музыканты»

3 ноября, 14.00

5 ноября, 11.00 и 14.00

6 ноября, 11.00 и 14.00

Театр драмы им. М. Горького

Спектакль «Новогодний бал для Золушки»

5 ноября, 12.00

Театр кукол им. Былкова

Спектакль «Снежная королева»

5 ноября, 11.00 и 13.30

Спектакль «По щучьему веленью»

6 ноября, 11.00 и 13.30

КИНО

Грозный папа

Иван Семенов: школьный переполох

Мой тигр

Красная шапочка

Нахимовцы

Легенды «Орленка»

Календарь ма(й)я

Приключения маленького Бахи

МУЛЬТФИЛЬМЫ

Большое путешествие. Специальная доставка

Пес-самурай и город кошек

Барбоскины Team

Куриный забег

Кощей. Похититель невест

Суперпитомцы

Миньоны: Грювитация

Мульт в кино. Выпуски № 148 и № 149

Маленький Николя

Тачки

Суворов. Великое путешествие

КВЕСТЫ

Пираты: Проклятие Черной жемчужины

Гарри Поттер и последний крестраж

Тайна Зазеркалья

Шерлок. Новое дело

Супергерои

Мумия

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