Ростовских школьников ждут и в кино, и в кукольном театре, и в драмтеатре.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Осенние каникулы 2022 в Ростове-на-Дону продлятся неделю, до 6 ноября. В это время школьников ждет активная программа мероприятий. «КП - Ростов-на-Дону» собрала самую полную подборку мероприятий для школьников на осенние каникулы.
На осенние каникулы приходится государственный праздник — День народного единства. Масштабная программа рассчитана на три дня — с 3 по 5 ноября, основные события пройдут 4 ноября. Ребят ждут соревнования, патриотические акции и концерты в парках города и целый ряд лекций в парке «Россия — моя история». «Комсомолка» уже публиковала подробную программу мероприятий здесь.
5 ноября в парке «Левобережный» ростовчан и гостей города целыми семьями приглашают на концерт Олега Газманова, который должен был состояться еще в День города, 17 сентября, но по просьбе дончан, его тогда отменили. В 14.00 начнут выступление ростовские коллективы, а в 15.00 на сцену выйдет народный артист.
Во время каникул ребят ждут викторины и конкурсы, школьники смогут посетить кинотеатры, театры, парки или библиотеки. Ученики школ от 14 до 18 лет при посещении учреждений культуры смогут воспользоваться «Пушкинской картой» и посмотреть хоть балет, хоть боевик — выбрать есть из чего.
КВН
Осенний фестиваль КВН «Лига старт» для детей
ДК РГУПС
2 ноября, 15.00
СПЕКТАКЛИ
Молодежный театр
Спектакль «Кентервильское привидение»
2 ноября, 11.00 и 13.30.
Спектакль «У ковчега в восемь»
3 ноября, 11.00
Спектакль «Каштанка»
5 ноября, 11.00
Спектакль «Приключения Дюймовочки»
6 ноября, 11.00
Музыкальный театр
Спектакль «Бременские музыканты»
3 ноября, 14.00
5 ноября, 11.00 и 14.00
6 ноября, 11.00 и 14.00
Театр драмы им. М. Горького
Спектакль «Новогодний бал для Золушки»
5 ноября, 12.00
Театр кукол им. Былкова
Спектакль «Снежная королева»
5 ноября, 11.00 и 13.30
Спектакль «По щучьему веленью»
6 ноября, 11.00 и 13.30
КИНО
Грозный папа
Иван Семенов: школьный переполох
Мой тигр
Красная шапочка
Нахимовцы
Легенды «Орленка»
Календарь ма(й)я
Приключения маленького Бахи
МУЛЬТФИЛЬМЫ
Большое путешествие. Специальная доставка
Пес-самурай и город кошек
Барбоскины Team
Куриный забег
Кощей. Похититель невест
Суперпитомцы
Миньоны: Грювитация
Мульт в кино. Выпуски № 148 и № 149
Маленький Николя
Тачки
Суворов. Великое путешествие
КВЕСТЫ
Пираты: Проклятие Черной жемчужины
Гарри Поттер и последний крестраж
Тайна Зазеркалья
Шерлок. Новое дело
Супергерои
Мумия
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