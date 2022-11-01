Как с помощью Карты болельщика выиграть призы от футбольного клуба «Пари НН», встретиться с игроками и побывать на тренировке

Приз можно получить, просто приходя на матч. Фото: Мария ЛЕНЦ

Благодаря Карте болельщика несколько счастливчиков среди болельщиков смогли стать еще ближе к любимой команде. Этот проект развивается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

«МЕЧТАЛ СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ И ВЗЯТЬ АВТОГРАФЫ»

С помощью Карты болельщика среди всех зрителей матчей ФК «Пари НН» были определены победители, которые выиграли призы от клуба. Так, во время матчей с Краснодаром и Зенитом 16 и 22 октября, выигравшие получили возможность встретиться с тренерами и любимыми игроками, в живую посмотреть на тренировку и пройтись по спортивной базе. А с самыми маленькими болельщиками футболисты даже сыграли после тренировки.

- Давно мечтал увидеть футболистов нашей команды вблизи! – признался Егор Калинкин. - Приз выиграл мой дядя, в клубе разрешили сходить вместо него. Всегда мечтал сфотографироваться со всеми футболистами и взять у них автографы.

Егор рассказал, что больше всего мечтал познакомиться с Тимуром Сулеймановым и Фелисиу Милсоном.

А вот Лев Пушкарев с семьей ходит на все матчи любимой команды и во время встречи с «Зенитом» получил «билет» на тренировку.

- Я играю в футбол на позиции вратаря в команде «Радий». Было очень интересно посмотреть тренировку команды - наши классно играют. Рад был увидеть всех футболистов, но больше всего вратарей, - радостно говорит Лев.

На каждом матче МИР РПЛ болельщиков ждут новые сюрпризы. Причем никаких дополнительных действий не требуется — просто прийти на матч по FUN ID. Победителей определяют случайным выбором по карте болельщика.

Подробнее о том, как принять участие в следующих розыгрыша, можно получить в официальной группе футбольного клуба в соцсети.

КАК ОФОРМИТЬ КАРТУ БОЛЕЛЬЩИКА И УЧАСТВОВАТЬ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ

В основу Карты болельщика легли технологии, которые использовались на самых крупных спортивных состязаниях в России - таких как Зимняя Олимпиада в Сочи, Кубок конфедерации в 2017-м, ЧМ 2018 и ЕВРО-2020. Но со временем технология совершенствуется: если раньше для прохода нужен был именной бейжд, то теперь достаточно QR-кода.

Оформить Карту болельщика можно через личный кабинет на Госуслугах. Причем карту нужно оформлять даже на детей младше 14 лет — родители, опекуны и другие официальные представители могут сделать это через свой личный кабинет на Госуслугах.