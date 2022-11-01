Как, сходив на матч ФК «Ростов» - «Динамо», выиграть эксклюзивные призы от клуба

За билет и Карту болельщика можно выиграть экскурсию на стадион и даже поздравление от любимого игрока. Фото: ДЕМКОВ Денис

Все зрители, которые придут на матч «Ростов» - «Динамо», который пройдет в рамках 16 тура Российской Премьер Лиги по футболу на стадион «Ростов Арена» 6 ноября в 19.00, получат уникальную возможность выиграть эксклюзивные призы от «желто-синих».

ДЕЛО — В КАРТЕ

Дело в том, что донской клуб вместе с федеральным министерством спорта и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовили специальный конкурс для болельщиков, которые пользуются Картой болельщика. Эта карта создана в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Все, кто оформит карту болельщика и купит билет на матч, который состоится на «Ростов Арене» шестого ноября, смогут выиграть. Среди призов — фотосессия бровке «Ростов Арены», поздравление в видеоформате от любимого футболиста, экскурсия по главному донскому стадиону - «Ростов Арена», а также мяч с автографами футболистов команды «желто-синих».

ПОСЛЕДНИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ

Напомним, «Ростов» занимает сейчас четвертое место в турнирной таблице, и шестого ноября «желто-синие» примут последний домашний матч в 2022 году.

Билеты на игру продаются в кассах стадионов «Ростов Арена» и «Олимп» имени Виктора Понедельника ежедневно с 10 до 19 часов, круглосуточно можно приобрести билеты онлайн на сайте.

Подробнее о розыгрыше можно узнать в соцсетях ФК «Ростов» ВКонтакте и Телеграм.

КАК ОФОРМИТЬ КАРТУ БОЛЕЛЬЩИКА

В основу Карты болельщика легли технологии, которые использовались на самых крупных спортивных состязаниях в России - таких как Зимняя Олимпиада в Сочи, Кубок конфедерации в 2017-м, ЧМ 2018 и ЕВРО-2020. Но со временем технология совершенствуется: если раньше для прохода нужен был именной бейжд, то теперь достаточно QR-кода.

Оформить Карту болельщика можно через личный кабинет на Госуслугах. Причем карту нужно оформлять даже на детей младше 14 лет — родители, опекуны и другие официальные представители могут сделать это через свой личный кабинет на Госуслугах.

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