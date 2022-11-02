В Элисте мужчину подозревают в растлении десяти младшеклассниц в Интернете

В уголовном деле установили уже 10 эпизодов и продолжают искать. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Калмыкии продолжается расследование громкого уголовного дела о растлении малолетних девочек через Интернет. Началось все с одной пострадавшей, но постепенно следователи выявляют все больше девочек, которые доверились взрослому мужчине в интимной переписке. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

Сначала правоохранители узнали о преступлении, которое было совершено еще восемь лет назад, в 2014 году, когда расследовали другое дело. Мужчина в тот момент находился в Элисте. С аккаунта в соцсети под вымышленным именем он завел дружбу с несовершеннолетней девочкой и начал переписку сексуального характера.

Источник «КП — Ростов-на-Дону» уточнил, что ребенку тогда было всего девять, а собеседник в своем профиле не указал возраст. За девять дней, что они вели переписку, мужчина фото у девочки не попросил.

Подозреваемого заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Были назначены психиатрические и психолого-лингвистические экспертизы, изучена переписка между обвиняемым и потерпевшей, - рассказали в калмыцком следкоме. - Было возбуждено уголовное дело, а 39-летнего подозреваемого заключили под стражу.

Но закрывать дело не спешили: в ходе расследования правоохранители нашли еще несколько потерпевших — все они тогда были маленькими девочками. С ними переписка велась через несколько лет после первой потерпевшей.

- Так было выявлено еще четыре эпизода совершенных преступлений по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», - добавили в СК.

Следователи установили, что 13 февраля 2017 года подозреваемый, находясь в Элисте, ночью с фейкового аккаунта познакомился с еще одной девочкой, которой было меньше 12 лет, и тоже завел интимную переписку.

Такую же переписку сексуального характера он вел еще три года — с 2018 по 2020 с тремя малолетними девочками — всем было на тот момент меньше 12 лет.

Всего же житель Элисты подозревается сразу в десяти криминальных эпизодах интимной переписки с детьми. Следствие продолжается: в деле могли быть еще потерпевшие.

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