Гуманитарную помощь от жителей Ростовской области передали участникам спецоперации

Привет от земляков должен поднять боевой дух наших бойцов. Фото: правительство Ростовской области

С начала специальной военной операции Ростовская область собрала более 720 тонн гуманитарной помощи, а на приобретение необходимых технических средств, специального оборудования и имущества для полевых лагерей было направлено около полумиллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

ОТ СВЕЧЕЙ ДО НОСИЛОК

Деньги на закупку того, что не входит в стандартный набор минобороны России, но необходимо для обустройства быта тех, кто служит в зоне СВО, выделяются из регионального бюджета и Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

Помогают тем, кто исполняет свой воинский долг, и предприятия и организации, которые работают на Дону, и все неравнодушные жители Ростовской области. Благодаря их неустанной поддержке на передовую поставляют блиндажные свечи, бескаркасные тактические носилки, тактические крюки-кошки, а еще — теплые вязаные носки, сделанные руками матерей и бабушек, открытки и письма с самыми искренними словами.

2,5 ТЫСЯЧИ ЗНАМЕНИТЫХ ПИРОЖКОВ

Так, в понедельник, 13 февраля, работники колхоза им. С.Г. Шаумяна из Мясниковского района передали нашим бойцам знаменитое угощение - 2,5 тысячи армянских пирожков с лебедой и самсу с мясом. Помогли передать вкусный привет от земляков заместитель губернатора Дона Вадим Артемов и председатель колхоза Хачатур Поркшеян.

- Мы не в первый раз отправляем помощь нашим ребятам, в том числе продуктовые наборы. Так, недавно изготовили изотермический контейнер, который позволяет в течение 5-6 часов сохранять наши пирожки горячими. Причем упаковка совсем не влияет на вкусовые качества, - рассказал глава сельскохозяйственного предприятия. - Уже получили от наших бойцов первые отзывы: говорят, пирожки к ним прибыли горячими, как будто только из печки.

ВСЕНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА

Такой «привет из дома» - вкусные пирожки, сделанные с душой, - обязательно поднимет поднимет боевой дух наших бойцов, уверены жители Мясниковского района.

- Правительство Ростовской области, глава донского региона ведут масштабную работу по оказанию помощи военнослужащим, которые участвуют в спецоперации. Все поступающие обращения, просьбы рассматриваются без промедления. Это наш долг и наша обязанность, - заметил Вадим Артемов. - Отрадно, что в этой работе нам помогают жители Дона всех поколений — военнослужащие получают поистине всенародную поддержку, и мы ждем наших бойцов домой с победой!