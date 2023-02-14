Страницы истории: рассказываем, как в донской столице прошло фотовыставка, посвященная дню освобождения Ростова

Помимо молодежи посетить выставку решили, как действующие работники, так и ветераны прокуратуры. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Сегодня, 14 февраля, прокуратура Ростовской области презентовала памятную фотовыставку, посвященную 80-летию со дня освобождения Ростова. Благодаря снимкам, представленным государственным архивом, гости смогли отправиться в самое настоящее путешествие по страницам истории.

Генеральный план по восстановлению был принят под руководством академика Семенова. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Вместе с присутствующими журналисты «КП-Ростов-на-Дону» смогли послушать увлекательную лекцию, сравнить, как менялся облик родного города, и даже найти знакомые места на старинных картах.

ЦЕННЫЕ ФОТОСНИМКИ

Несмотря на южную метель, около здания донской прокуратуры собралась самая настоящая толпа любителей истории. Хлюпая ботинками по мокрому снегу, человек пришли сюда не просто так. С минуты на минуту в центральном холле откроется фотовыставка, посвященная 80-й годовщине освобождения Ростова. Организаторы обещают настоящий экскурс по закоулкам дореволюционного города, что ж звучит очень интересно, и самое время начинать. Как кстати, прямо напротив стендов выстроились в ряд ребята по форме.

По инициативе философа Микаэля Налбандяна были выделены средства на строительство одной известной гостиницы. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Лица серьезные, воротнички накрахмаленные, а в глазах неподдельный интерес. Это студенты местных вузов, - рассказывает старший прокурор управления по надзору Марина Евсеева. – Сегодня собралось немало гостей, - подчеркивает собеседница. - Помимо молодежи посетить выставку решили как действующие работники, так и ветераны прокуратуры. Мероприятие действительно очень важное, для его проведения из государственного архива были переданы ценные фотоснимки. На одной стороне коллажа изображены улицы и здания в послевоенные годы, а на другом - то, как эти места выглядят сейчас.

СОБИРАЛИ ГОРОД ПО КУСОЧКАМ

И вот когда в помещении наступила тишина, в центр зала вышел улыбчивый лектор. – Генеральный план по восстановлению был принят под руководством академика Семенова, - рассказывает присутствующим главный архивист ГКУ РО Вячеслав Гречко. – Смотрите, - протягивая указку, продолжает мужчина. – После войны была разрушена очень большая часть исторического Ростова. Для примера, из 286 предприятий уцелели лишь 6. С февраля 1943 местные специалисты собирали город буквально по кусочкам. За какие-то полгода удалось спасти 97 объектов. Причем, некоторые из них практически полностью сохранили свой первозданный вид. Например, ЦУМ, он что до революции, что во время Советского Союза, что сейчас, - выглядит примерно одинаково.

Во время войны из Ростова вывезли очень много ценных вещей. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Также в свое время по инициативе поэта и философа Микаэля Налбандяна были выделены средства на строительство одной известной гостиницы. Вот, - пожимает плечами лектор, ее можно рассмотреть на нашей дореволюционной открытке. Правда, судьба у здания буквально с самого начала какая-то несчастливая. Первый владелец очень быстро скрылся, прихватив с собой полученную прибыль, годами позже здесь случился пожар. И, вот, казалось бы, наконец-то белая полоса. Советская власть провела ремонт и даже пустила посетителей, как тут наступила война. - Кто угадает о каком месте идет речь? - спрашивает у присутствующих Вячеслав Сергеевич. – Ну тут же все понятно, - доносится голос из толпы. – Это говорит наша знаменитая гостиница «Московская», часто гуляем возле нее по Садовой.

УКРАЛИ СТАРИННЫЕ ОРУДИЯ, МОНЕТЫ И ДАЖЕ ГРОБНИЦЫ

– Верно отмечено юноша, судьба у здания, конечно, горькая, но оно хотя бы как-то уцелело, чего не скажешь, например, про дом Никитина, Хосудовского, или вот обратите внимание, - вновь поднимает указку мужчина. — Это вид с колокольни, что находилась в стороне железнодорожного вокзала. Здесь посередине можно заметить жилой квартал, который после Великой Отечественной был полностью уничтожен. Жители Западного наверняка узнали знакомые пейзажи - да, да, теперь на этом месте теперь остановка 34 и 4 автобусов. Но это еще не все, - интригует публику лектор. - А знали ли вы, что во время войны из Ростова вывезли очень много ценных вещей. Например, египетскую мумию, коллекцию и макеты природы, старинные орудия, монеты и даже гробницы. Кроме того, был варварски разграблен фонд особого хранения. Из него вынесли различные археологические ценности, в том числе монеты Византийской и Римской империи.

Склонившись над столом целой бандой, ребята с интересом изучали каждой миллиметр. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

– А чего только стоят фотографии с воздуха 43–44 годов, там вместо города - одни лишь руины, - берет слово историк и руководитель ростовского регионального отделения охраны памятников Александр Кожин. – Были даже случаи, когда некоторая архитектура просто не подлежала ремонту. Например, здание магазина «черный ЭПО», который раньше находился на углу Буденновского/Садовой. Во время войны здесь погибло очень много людей, поэтому корпус решили не восстанавливать, сделав вместо него небольшой скверик. Похожая история случилось и на пересечении Московской/Соборного, где располагалась Андреевская Женская Гимназия, вместо которой сейчас также находится сквер.

ИЗУЧАЛИ КАЖДЫЙ МИЛЛИМЕТР

После вступительного слова историк Кожин передал нашему лектору один интересный подарок. В этот момент из черного саквояжа мужчина ловко достал два свертка. – Это карта 1939 года, благодаря ей, каждый желающий сможет увидеть, каким был город 84 года назад. В этот момент, почувствовала себя любопытным ребенком, который вот-вот ринется рассматривать подарок с ноткой истории. Но не тут-то было, сразу после окончания выставки, меня уже опередили шустрые студенты. Склонившись над столом целой бандой, ребята с интересом изучали каждой миллиметр. Дай думаю хоть спрошу, что там интересного.

Были даже случаи, когда некоторая архитектура просто не подлежала ремонту. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- Мы ищем знакомые улицы и дома, - рассказывает Евгений. — Вот, Красноармейская, а это Большая Садовая, которая раньше была Энгельса, а здесь сейчас ипподром. Сразу понятно, что дороги другие и расположение незнакомое, но даже так удалось распознать что-то родное. Девушка, живущая вблизи Нахичевани, рассказала, что обозначение линий остались, но вот номера нынче совсем другие. А некий Павел вместо родного Первомайского увидел на бумаге Сталинский район. В эту же секунду одна из студенток кричит: "Ребята, ребята, это ж моя Александровка, только вот находится словно отельный островок, видно тогда район еще не присоединили к Ростову".

- Очень интересно все это, - как бы шепотом произносит Павел. Изучить свою историю, корни, и почтить память воинов, которые таким трудом подарили нам это победу.

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