День освобождения Ростова-на-Дону 14 февраля 2023: как отметили 80 годовщину памятной даты в донской столице

Основным мероприятием стала акция на Театральной площади. Фото: правительство Ростовской области

День освобождения Ростова-на-Дону 14 февраля 2023 город, несмотря на непогоду - донскую столицу накрыла метель - встретил массой торжественных мероприятий. Рассказываем о самых значимых событиях сегодняшнего дня.

ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ

Основным мероприятием стала акция на Театральной площади. Жители донской столицы возложили цветы и венки к подножию стелы Воинам-освободителям, а после над площадью состоялась минута молчания. Несмотря на сильный снегопад и ветер, более двух тысяч ростовчан приняли участие в торжестве.

Среди возложивших цветы били и курсанты, школьники, члены Советов ветеранов Мероприятие , представители власти города и региона. Цветы к монументу возложили губернатор Дона Василий Голубев, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, председатель городской думы - глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

ПЕРЕЖИЛ ДВЕ ОККУПАЦИИ

История освобождения донской столицы от фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны непростая. Ростов-на-Дону был захвачен врагом и освобожден дважды.

Первая оккупация, получившая название "кровавая неделя", началась 21 ноября 1941 года. Несмотря на многотысячные потери с обеих сторон, гитлеровцы восемь дней удерживали донскую столицу.

24 июля 1942 года город снова был взят врагом, и вторая оккупация длилась 205 суток. За все время оккупации погибло более 40 тысяч мирных жителей, и 27 тысяч из них сгубили в Змиевской балке за три дня - это были евреи и пленные советские солдаты.

Пятьдесят три тысячи человек были угнаны на принудительные работы в плен, и несколько тысяч не вернулись - погибли от непосильного труда и истощения.

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В официальных данных числится почти 47 тысяч погибших на фронте ростовчан, спустя годы речь идёт о гораздо больших цифрах.

И, несмотря на то, что город был дважды оккупирован, его роль в защите родной страны, оценена по достоинству. За заслуги в годы войны и большой вклад в Победу донскую столицу наградили орденом Отечественной войны I степени. 5 мая 2008 года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении донской столице почетного звания "Город воинской славы".

И в память о подвиге наших предков, о тех лишениях, которые пришлось им пережить, приближая Победу, сегодня во всех восьми районах Ростова около мемориалов на вахту заступил почетный караул из военных и юнармейцев в память о том, что именно 14 февраля воины-освободители 28-й армии завершили семидневный штурм и навсегда изгнали врага из Ростова.

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