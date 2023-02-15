Новости цифрового здравоохранения февраля

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Представляем новости февраля в сфере цифрового здравоохранения из публикаций ведущих отраслевых СМИ.

1. В России разработано программное обеспечение, которое может создать 3D-модель зубочелюстной системы пациента с помощью искусственного интеллекта. Программа поможет определить такие дефекты и заболевания, как кариес, истирание, неудаленный корень, ретинированный зуб и дистопию. Точность технологии составляет 93—95%. ПО уже прошло клинические и технические испытания и зарегистрировано в Росздравнадзоре.

2. В Москве создали тест-объект для медицинских исследований в области остеопороза. Он имитирует поясничный отдел позвоночника человека с различными значениями минеральной плотности кости, от нормальных показателей до остеопороза. Изделие позволяет провести обучение и калибровку медтехники и повысить точность проводимых исследований плотности костной ткани.

3. В Минздраве предложили проводить медицинскую реабилитацию на дому с помощью телемедицины. В случае, если у медицинской организации есть соответствующая лицензия, но в штате нет реабилитационной бригады, клиника сможет привлечь врача со стороны.

4. В России начнут готовить универсальных специалистов, способных создавать 3D-биопринтеры нового поколения для печати эквивалентов органов и тканей — от выпуска чертежей до реального изделия. Сегодня ни один университет в мире не реализует образовательные программы в этом направлении.

5. В США разработано приложение для смартфона, которое в состоянии «увидеть» симптомы инсульта по видеоизображению человека. Ожидается, что приложение будет обследовать человека с помощью алгоритмов, которые распознают слабость рук, изменения речи и асимметрию лица.

6. В России начнут готовить специалистов по направлению «Медицинские нейротехнологии». Студенты будут изучать клеточную нейробиологию, нейропсихологию, нейрогенез, функциональные системы мозга человека и другие дисциплины. Предусмотрено 15 мест, 8 из них — бюджетные.