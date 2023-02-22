В Ростове подвели итоги Регионального инновационного акселератора

Фото: предоставлено АНО «ФИРОН»

20 февраля состоялся итоговый демо-день масштабного проекта «Региональный инновационный акселератор» от АНО «ФИРОН» - регионального оператора фонда «Сколково» в Ростовской области. Двенадцать участников, набравших в период реализации проекта максимальное количество баллов за свои новаторские идеи, встретились на питч-сессии с частными инвесторами, представителями венчурных фондов, федеральными и региональными экспертами.

Данный масштабный проект стартовал в сентябре 2022 года и привлек к участию 80 донских инноваторов, которые прошли бесплатное обучение по управлению инновационными проектами. 30 из них получили опыт работы с лучшими наставниками и трекерами данной профильной сферы, а также экспертизу своей заявки для участия в конкурсах Фонда содействия инновациям.

На итоговом демо-дне 12 участников представили свои лучшие проекты акселератора. Тематика проектов была самая разнообразная: транспорт городской доставки, «умная» технология бесконтактной дезинфекции воздуха, проект занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра (нервной системы) и другие. Инноваторы презентовали свои проекты, отвечали на вопросы экспертов и сразу получали итоговую обратную связь от инвесторов.

Экспертами демо-дня Регионального инновационного акселератора выступили представители кластера информационных технологий фонда «Сколково», венчурного фонда «Kama Flow» (инвестиции в deep-tech проекты на растущих рынках), IT-компании «Иностудио», Фонда развития ИТ-образования и Агентства инноваций Ростовской области.

Директор АНО «ФИРОН» Инна Шенгоф. Фото: предоставлено АНО «ФИРОН»

Приветствуя участников проекта на финальном демо-дне директор АНО «ФИРОН» Инна Шенгоф отметила следующее:

- До сегодняшнего этапа дошли самые смелые и амбициозные участники. Вы научились проработке технологических проектов, воспользовались возможностью поработать индивидуально с нашими трекерами, что позволило посмотреть на свой проект с экспертной точки зрения. Я желаю вам, чтобы ваши проекты переросли в прибыльный бизнес, приносили удовольствие и вызывали зависть у конкурентов.

Проект «Региональный инновационный акселератор» реализован при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области» и направлен на повышение качества инновационных проектов донского региона через акселерацию и трекинг. Он также способствует популяризации технологического предпринимательства среди молодежи через обучение основам презентации и коммерциализации проектов, проведения маркетинговых исследований и привлечения в них инвестиций.