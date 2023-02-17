Женщины и бизнес: что будет способствовать повышению их конкурентоспособности

Для любого человека очень важно профессиональное образование и постоянное самообучение. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

В прошлом году более половины российских предпринимательниц ощутили на своем бизнесе негативное влияние экономических ограничений. Но там, где одни видели лишь трудности, другие смогли найти дополнительные возможности для личного и делового развития.

В рамках проекта «Искусство быть Первой» редакция «КП-Ростов-на-Дону» провела интервью с ректором Международного института менеджмента объединений предпринимателей, доктором экономических наук, заместителем Председателя комитета ТПП РФ по образованию и социальной политике Анной Николаевной Палагиной.

Заместитель Председателя комитета ТПП РФ по образованию и социальной политике Анна Николаевна Палагина. Фото: из архива Анны Палагиной

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ

- Интерес к сфере построения межличностных и деловых коммуникаций, которые влияют на развитие бизнеса проявился у меня еще с детства. Мой отец — военный, часто брал меня в служебные командировки, что позволило наблюдать за особенностями общения людей различных культур и социальных сфер. - поделилась эксперт. - Сейчас я работаю в Москве, но поддерживаю теплые отношения с Ростовской областью и бизнес-сообществами региона, ведь я сама уроженка Новочеркасска.

Анна Палагина убеждена, что для любого человека очень важно профессиональное образование и постоянное самообучение. Чтобы глубоко разбираться во всех тонкостях поддержки предпринимательских инициатив она постоянно повышает свой профессиональный уровень на протяжении 33 лет. Более 10 лет из них собеседница посвятила управлению проектами: образование, женское лидерство, профессиональные бизнес-сообщества.

О БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ

Анна Николаевна регулярно принимает участие в разработке и реализации различных образовательных программ для предпринимателей и всегда подчеркивает важность эффективного обучения на всех стадиях развития бизнеса.

- Сейчас время, когда нужно учиться лучшим и эффективным практикам, то есть постоянно повышать свою профессиональную стоимость. Формируя новые программы, выбирая для себя, чему именно учиться, нужно делать акцент только на актуальные потребности. Умение быстро адаптироваться, гибко мыслить, следить за новыми направлениями и изменениями бизнес-рынка и рынка труда — вот навыки, которые необходимо в себе развивать на регулярной основе, - поясняет собеседница.

В текущих условиях особую актуальность приобретают навыки soft skills - комплекс умений общего характера, основанных на личностных качествах человека и важных во всякой профессии. Это навыки критического мышления, решения задач, публичного выступления, делового общения и работы в команде. Кроме этого умение организовывать свою деятельность, воспитание в себе лидерских качеств, понимание трудовой этики, дисциплины и чувство личной ответственности.

Как отмечает эксперт, в любом кризисном периоде на первый план выходит умение быстро применить эти навыки и использовать их как надежный инструмент. Анна Николаевна подчеркнула, что по итогам 2022 года женщины-предприниматели выбирают центры повышения компетенций и курсы бизнес-образования, которые как раз позволяют вырабатывать такие навыки.

ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ

По официальным данным в России более 1,33 млн женщин-предпринимателей. 30% организаций - субъектов малого и среднего бизнеса возглавляют женщины. Однако, по уровню зарплаты они все еще отстают от мужчин, а разрыв в оплате составляет от 28% до 37%. Существующие гендерные стереотипы по-прежнему влияют на вопросы трудоустройства женщины, на ее реализацию в бизнесе и получение руководящих позиций в крупных компаниях.

- У этого явления разные причины, - поясняет Анна Николаевна. – В первую очередь, это необходимость сочетать профессиональные и домашние обязанности, разрываясь между материнством и женской занятостью. Также влияет и отсутствие грамотного наставничества. Вот почему наши образовательные проекты для женщин нацелены на поддержку их деловой активности, на укрепление положительного образа деловой женщины, и помогают найти ресурсы для развития этого сектора предпринимательства.

30% организаций - субъектов малого и среднего бизнеса возглавляют женщины. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Эксперт отмечает, как важно развивать направление государственной политики для поддержки женщин, способствующее повышению их конкурентоспособности и востребованности на рынке труда. Благодаря этому женщины смогут быстрее вернуться на прежнее место работы после декрета, реализовать себя в новой профессии или открыть собственный бизнес.

ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

В прошлом году правительство предприняло ряд важных шагов для урегулирования проблем бизнеса. Во многом, они касались снижения административной нагрузки: были перенесены сроки вступления в силу обязательных требований для разных сфер бизнеса и снижены штрафные санкции. Благодаря Минэкономразвития гранты на развитие своего дела получили более 1500 бизнесменов в возрасте до 25 лет из 32 регионов России.

- Лично меня радует развитие экономического потенциала Ростовской области, о котором я сужу на базе успешного делового сотрудничества с финансовыми структурами региона. - сделала акцент Анна Палагина. - Например, банк «Центр-инвест» был первым банком в России, включившимся в государственные программы содействия МСП и сразу занял лидирующую позицию по объёмам выданных кредитов малому бизнесу. Отмечу, что именно он разработал специальную программу кредитования и поддержки женщин-предпринимателей.

В портфеле банка собраны интереснейшие проекты обучения и сопровождения бизнеса, различные эффективные акселерационные программы. За годы нашего сотрудничества банк заслужил высокий статус социально-ответственного партнера ТПП России - подчеркнула Анна Николаевна.

Заместитель начальника управления по работе с малым и средним бизнесом банка «Центр-инвест» Мария Христолюбова. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Слова эксперта подтверждает заместитель начальника управления по работе с малым и средним бизнесом банка «Центр-инвест» Мария Христолюбова:

- Анна Палагина на протяжении многих лет является компасом для нашего банка по развитию и поддержке женского предпринимательства. Нас объединяют совместные проекты и в Ростове, и в Москве. Своим примером она мотивирует нас эффективно работать на благо развития предпринимательства в регионе. И конечно, не могу не отметить, что банк и Анну Николаевну связывает история дружбы длиной в тридцать лет....

Акселератор бизнеса банка «Центр-инвест»

Акселератор бизнеса банка "Центр-инвест"

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Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 71/16 (угол Ворошиловского)

тел. +7 (863) 240-40-47

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