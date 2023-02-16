В Ростовской области женщина ударила сожителя ножом в сердце, когда тот заговорил о расставании

Женщина, услышав, что мужчина хочет с ней порвать, затаила обиду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта история заставляет усомниться в поговорке "милые бранятся - только тешатся". Жители Пролетарского района в Ростовской области стали свидетелями драмы с закрученным сюжетом похлеще любого сериала на центральном телевидении. Мужчина с гордостью называл ребенка своей сожительницы сыном и старался наладить отношения, а когда устал от таких эмоциональных качелей, попытался с женщиной порвать, но в итоге получил удар ножом в грудь. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в прокуратуре Ростовской области.

ЗАДОЛЖАЛА СОБСТВЕННОМУ РЕБЕНКУ

У того дня, когда Егор (все имена изменены — прим. ред.) упал на пол с ножом в сердце, была долгая предыстория. Его возлюбленная, которая и вонзила ему лезвие в грудь, Алена, была разведена.

Женщина пристрастилась к выпивке, и теперь уже бывший муж не мог выносить ее пьяных выходок. Сын остался с отцом, но родитель не запрещал ребенку видеться с мамой. А в 2019 году подал на алименты, которые бывшая жена не платила. Дошло до того, что за неуплату алиментов суд приговорил ее к реальному сроку в колонии-поселении. К месту отбывания наказания женщина должна была добраться сама, но закон проигнорировала.

Она жила с Егором у него дома, общие темы для разговора они находили за бутылкой. Мужчина агрессией не отличался и терпел сложный характер сожительницы.

Чтобы порадовать сына возлюбленной, ее сожитель устроил совместный выезд на природу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НАЗЫВАЛ СЫНОМ

А еще женщина могла забирать повидаться 14-летнего сына, так что лишаться свободы не спешила. Тем более, что Егор очень старался наладить отношения с ее ребенком.

- Хочу сына на рыбалку повезти! - поделился он как-то с другом Антоном. Тот удивился, ведь у Егора не было детей. Но друг пояснил: сын любимой женщины — ему как родной.

Тогда товарищ помог как смог: выбрал место для рыбалки и отвез Егора, Алену и ее сына на природу. На свежем воздухе не обошлось без рюмки-другой, и вот уже пара снова ссорится. Да так, что, когда мужчины отошли поговорить, Егор в сердцах сказал Антону: «Да найди уже мне другую! Спокойную!» Этот разговор краем уха услышала Алена и затаила обиду.

УЗНАЛА, ЧТО ЕЕ ХОТЯТ БРОСИТЬ

После рыбалки вчетвером они вернулись домой к Егору. В воздухе до сих пор висело напряжение после дневного конфликта. И хозяин пошел на улицу чинить мотоцикл. Подросток тем временем занимался своими делами в другой комнате. Алена ходила по дому и кипела негодованием, а за всей картиной наблюдал друг Антон.

В какой-то момент напряжение дошло до предела, и сожители просто сцепились в перепалке. Разнимать их бросился Антон и встал прямо между ними, пока женщина пыталась дотянуться до своего мужчины. Нервы Егора не выдержали и он то ли толкнул Алену, то ли дал пощечину — сейчас уже никто не вспомнит, но ответом на это действие женщина схватилась за кухонный нож и пробила им грудь сожителю, который всего несколько часов назад вслух сказал, что хотел бы порвать с ней. Егор скончался на месте.

Увидев, что натворила, женщина просила друга увести сына из дома, а сама вызвала "скорую", а с ней приехала и полиция. Фото: Иван МАКЕЕВ

На шум из соседней комнаты выглянул сын Алены, и она тут же сказала Антону увести ребенка, чтобы он не видел этой картины, а сама вызвала скорую помощь.

- В ходе следствия женщина частично признала вину. Говорила, что убивать мужчину не хотела, и вышло все на эмоциях. Суд признал ее виновной и, учитывая что она ранее была осуждена к сроку в колонии-поселении, но не приехала туда, назначил наказание — семь лет и четыре месяца в колонии общего режима, - прокомментировали в прокуратуре Орловского района.

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