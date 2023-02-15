В Ростовской области компания подростков жестоко избила троих парней

После нападения молодые люди попали в больницу. Фото: Александр ГЛУЗ

В Батайске Ростовской области компания подростков жестоко избила троих парней. После нападения молодые люди попали в больницу с травмами. Происшествие случилось 11 февраля на Аллее Кирова, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» родственники потерпевших.

Как рассказал отец одного из пострадавших Юрий, в тот день его семья отмечала день рождения дочери. На празднике были сын их кумовьев, его старший сын с другом — всем по 22 года. В какой-то момент все втроем пошли в магазин.

По словам мужчины, возле супермаркета молодых людей стали задирать трое подростков.

— Слово за слово, один из них оскорбил моего сына, тот ему ответил. В этот момент подбежала толпа, человек десять, и набросилась на наших ребят. Одного парня сбили с ног, ударили камнем по голове, начали бить ногами. Другому выбили зубы. Кто-то из подростков разбил бутылку и с «розочкой» побежал за моим сыном, — говорит Юрий.

Сцену на улице увидела дочь мужчины и стала кричать. Взрослые выбежали во двор и спугнули нападавших. Одного из них Юрию удалось поймать, но позже и подростку удалось скрыться. Люди вызвали полицию и «скорую».

Молодых людей забрали в больницу. Парню, которого ударили камнем, провели операцию. Пока выписали только сына Юрия.

— Я ни за что не поверю, что они начали конфликт. Один занимается музыкой, другой — шахматист. Только мой сын — спортсмен. И то, он меня останавливал, когда я побежал за толпой, просил никого не трогать, — вздыхает мужчина.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт происшествия.

— В дежурную часть отдела МВД России по Батайску поступило сообщение о конфликте граждан, в результате которого трое мужчин получили травмы. Участники конфликта установлены и опрошены. Проводится проверка, — прокомментировали в полиции.

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