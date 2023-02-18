Ходят на стрижку вместо психолога, верят лунному календарю и просят экстрима: ростовский парикмахер рассказала о работе

Женские проблемы, перед которыми пасуют лучшие психиатры, часто решает один парикмахер. Фото: Иван МАКЕЕВ

В жизни каждой девушки есть тот человек, к которому она готова примчаться, несмотря на обстоятельства: снег и бурю, «завал» на работе, важные дела. И нет, это не муж, парень, брат или дальний родственник - речь про любимого мастера по волосам. Не зря говорят, что женские проблемы, перед которыми пасуют лучшие психологи, часто решает один парикмахер. С этим мнением согласна и ростовчанка Владлена Панасюк, которая вот уже 10 лет создает образы с ножницами в руках.

Журналистам «КП - Ростов-на-Дону» девушка рассказала, почему современный парикмахер должен быть тонким психологом, креативщиком и даже «экстрасенсом», а также поделилась историей о том, как некоторые клиенты стригутся «по луне» и верят в легкую руку мастера.

КЛИЕНТКИ СИДЕЛИ ДО ПОБЕДНОГО

- На самом деле, еще с детства просто обожала делать разные прически-косички подружкам и одноклассницам. Это дело настолько увлекло, что после школы четко решила – буду парикмахером. Получив долгожданный аттестат на всех порах помчалась подавать документы в один из колледжей Ростова, там в это время как раз набирали профильную группу из начинающих. Первый час пары была теория, а дальше увлекательная во всех смыслах практика, причем отрабатывали навыки чаще не на манекенах, а на вполне реальных клиентах. Как сейчас помню, любой желающий мог заплатить всего 20 рублей и получить стрижку от студента. Из-за низкой цены к нам обычно приходили либо молодые ребята, либо очаровательные бабулечки. Последние - это вообще отдельная песня о любви.

Получив долгожданный аттестат, девушка на всех порах помчалась подавать документы в один из колледжей Ростова. Фото: архив героя публикации.

Дамы устраивали в коридорах училища самый настоящий филиал поликлиники, и это я сейчас даже не шучу. Притом, что пары начинались в девять, милые любительницы выгодных предложений начинали караулить у входа с восьми, а то и с семи утра. К открытию каждая из них назубок знала, кто тут последний, и за кем же все-таки занимать. Мало того, что клиентки сидели до победного, так еще и в перерывах могли дернуть за рукав. Сидишь себе такой счастливый, поедаешь бутерброд с колбаской, как тут подбегает очередная Марь Иванна, мол, деточка, меня надо срочно подстричь, а то Борька домой не пустит. Благодаря постоянным посетительницам, уже через восемь месяцев лишилась пары нервных клеток, зато практики было хоть отбавляй. После обучения устроилась в самую обычную парикмахерскую, и год за годом совершенствовала навыки, переходя в салоны получше. После декрета решила уйти в свободное плавание. Уже пять лет самостоятельно двигаюсь по волнам любимой профессии.

ГДЕ-ТО ПОДСКАЖЕШЬ, ГДЕ-ТО ПОЗДРАВИШЬ

- Студенческие годы подарили мне не только профессиональные навыки, но и хорошо прокачали талант слушателя, ведь помимо запроса на стрижку дамы приходили с целым чемоданом историй, - смеется девушка. – Ни один день не обходился без рассказов про внучков, собес, поездки на рынок, и, конечно же, жалоб на транспорт. В такой ситуации ты прямо как Цезарь на минималках. С одной стороны, делаешь укладку, а с другой, проводишь сеанс экстренной психологической помощи, потому что баклажаны на рынке подорожали аж на два рубля. Да и вообще, разговоры по душам - отдельная часть нашей работы. Приходя к мастеру, почти каждая клиентка что-нибудь да расскажет.

Дамы серебряного возраста устраивали в коридорах училища самый настоящий филиал поликлиники. Фото: архив героя публикации.

Правда порой, когда девушка записывается впервые, происходит оно - то самое неловкое молчание. В таких ситуациях сразу стараюсь как-то разрядить обстановку разговорами про природу, погоду или тот же образ. Благодаря этой ниточке человек чувствует себя более свободно, появляется базовый уровень доверия к мастеру. Со временем большинство «новичков» точно также начинают делиться со мной сокровенными историями, бытовыми проблемами, рассказами про мужиков, воспитание деток, покупку авто, жилья. Ты же в свою очередь должен внимательно вникнуть в каждый вопрос, ведь клиенты очень ценят эмоциональный контакт. Где-то подскажешь, где-то поздравишь или наоборот посочувствуешь и поделишься похожим опытом.

БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ

- Быть парикмахером – не только про стрижки и прически, - уверяет собеседница. – Каждый клиент разный и требует индивидуального подхода. Я вот сама, когда сажусь в кресло, частенько не понимаю, какой итог хочу потом увидеть в зеркале, и это нормальная распространенная практика. В таких случаях мастер становится участником эдакой битвы экстрасенсов - разгадай тайну стрижки, если сможешь. Например, пришла как-то девушка, говорит: «Подравняйте мне пушок на кончиках, но только так, чтобы не было заметно». Ну что ж, желание клиента – закон.

Мало того, что клиентки сидели до победного, так еще и в перерывах, могли дернуть за рукав. Фото: архив героя публикации.

Подрезала, убрала посеченные края, и давай показывать результат в зеркало. На это дама заявляет, мол, вы же ничего не сделали, почему не вижу результат. Про себя думаю, ну ничего, дышим, Влада, все хорошо. Улыбаюсь и говорю, вы мне покажите сколько нужно, я отрежу. Девушка проводит ладонью и показывает - ровно по этой грани. Ага, битва экстрасенсов в самом разгаре, сейчас все сделаем. Ровняю по интуитивному сантиметру клиентки, сушу, и поворачиваю к зеркалу. В ответ вновь: «Ну опять ничего не видно». В итоге дама расплатилась и ушла, а я так и не поняла, как сделать незаметно, но заметно.

ЗВЕЗДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

- К счастью, таких историй в практике не так много. В основном я просто воплощаю заветные «хотелки» девушек. Экстремальные стрижки, яркие окрашивания, выбритые виски, начесы - все это обычные трудовые будни парикмахера. А еще люблю наблюдать за тем, как некоторые клиентки свято чтят традиции лунного календаря.

Парикмахер должен внимательно вникнуть в каждый вопрос, ведь клиенты очень ценят эмоциональный контакт. Фото: архив героя публикации.

Если стрижка, то по расписанию - ни днем позже, ни днем раньше. Луна должна быть только растущей, таков непреложный закон. Какая разница, что есть предел роста волос, какие-то базовые законы природы? Нет, все это наверняка не будет работать без звездного графика. Многим действительно проще верить, что для густой и длинной шевелюры достаточно красных дат, лунного затмения или легкой руки мастера. Эффект самовнушения. Что ж, возвращаемся к главному правилу: желание клиента - закон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Секрет вечномодного образа: основательница ростовского бренда одежды рассказала о тенденциях 2023 и сиюминутной моде

Как за год изменился мир отечественной fashion-индустрии, откровенно поделилась основательница ростовского бренда одежды(подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Клумбы в старых стульях, лейки вместо фонтанов и крашеные камни: дизайнер из Ростова рассказала, как дешево и креативно оформить дачный участок

Ростовский дизайнер рассказала, как из подручных материалов украсить любимый участок(подробнее)