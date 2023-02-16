Проект Яндекса «Помощь рядом» стартовал в Таганроге

В Таганроге начал работу социальный проект Яндекса «Помощь рядом». Теперь благотворительные фонды, которые помогают людям с особенностями здоровья, смогут бесплатно перевозить своих подопечных на такси.

Сейчас проект Яндекса уже сотрудничает с несколькими благотворительными фондами региона, в том числе с фондами «Спина бифида», «Подарок ангелу» и «Ты ему нужен». «Спина бифида» помогает детям с врожденной спинномозговой грыжей, а «Подарок ангелу» — детям и взрослым с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«В Таганроге есть реабилитационный центр «Центр здоровья», куда приезжают на реабилитацию семьи наших подопечных, в том числе и из других городов. Добраться до него можно на маршрутке, но для наших детей это практически невозможно. Благодаря бесплатным поездкам от «Помощь рядом» подопечные смогут регулярно и комфортно добираться на реабилитацию и лечение», — отмечает Мария Короткова, руководитель проекта помощи детям со Spina bifida благотворительного фонда «Спина бифида».

Отметим, что в проекте участвуют водители из таксопарков — партнеров сервиса Яндекс Go. Все они имеют высокий рейтинг и переда началом работы обязательно знакомятся со всеми необходимыми обучающими материалами.

Оплачивает такие поездки сам Яндекс, а также пользователи сервиса Яндекс Go, которые оставляют пожертвования. Помочь благотворительным фондам и их подопечным просто - для этого достаточно включить округление в приложении такси. Опция доступна всем клиентам. После подключения стоимость каждой поездки на такси будет округляться в большую сторону до числа, кратного десяти. К примеру, если поездка обошлась в 153 рубля, с карты будет списано 160 рублей. Разница пойдет на оплату такси для подопечных фондов. Для желающих доступны и более крупные номиналы для округления – 50 рублей, 100 рублей и так далее.

Добавим, что ежемесячный вклад самого Яндекса в проект составляет 12 миллионов рублей, эти средства идут на организацию бесплатных поездок и закупок для фондов.

Директор проекта «Помощь рядом» Илья Шаров рассказывает, что подопечные фондов могут использовать такси для любых своих нужд, и ездить не только на лечение и реабилитацию, но также по своим делам, на занятия или встречи, и больше не боятся, что из-за плохой погоды или дальнего расстояние куда-то не успеют, пропустят важную процедуру или собеседования. Благодаря проекту у людей с особенностями здоровья останется больше времени на то, чтобы жить полноценной жизнью, уверен Шаров.

Напомним, Яндекс запустил «Помощь рядом» еще в марте 2020 года. За два года проект начал работу уже в 30 российских городах, к нему подключились более 100 тысяч водителей. И только за последний месяц подопечные благотворительных фондов смогли совершить более 35 тысяч бесплатных поездок.

Добавим, что в рамках проекта Яндекс также предоставляет некоммерческим организациям бесплатный доступ к своим сервисам для бизнеса, он запустил программу закупок для фондов и выдает гранты на размещение социальной рекламы.