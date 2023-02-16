«Похороним в закрытом гробу»: родственники простятся с ростовчанкой и ее дочерью, погибшими из-за взрыва электросамоката

В Ростове во время пожара в пятиэтажке погибли мать и дочь Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростове продолжают выяснять подробности трагедии, унесшей две жизни. Как сообщает региональный следком, во время пожара, случившегося в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажной хрущевки, погибли 39-летняя женщина и ее 16-летняя дочь. 42-летний глава семьи доставлен в больницу.

ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Мужчину спасло то, что он успел выпрыгнуть из окна квартиры на козырек подъезда. По словам источника в правоохранительных органах региона, причиной пожара мог стать взрыв электросамоката, который стоял на подзарядке.

Трагедия произошла в доме на 2-й Краснодарской 12 февраля.

- По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

УЗНАЛИ О ТРАГЕДИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА И СРАЗУ ПОЕХАЛИ

Сестры погибшей признаются, что прочитали о случившемся в новостях.

- Мы с Наташей (имя изменено – прим. ред.) не общались несколько лет. Она с семьей переехала из Луганской области в Ростов, и связь оборвалась, - говорит одна из родственниц.

Узнав о трагедии, женщины приехали в донскую столицу, чтобы организовать похороны. Хотели «похоронить сестру и племянницу достойно».

Сейчас семья в Ростове. Прощание с погибшими пройдет 17 февраля.

- Нам сказали, что Наташу нашли в углу. Наверное, во время пожара она испугалась и забилась туда. Сначала думали, что она умерла, отравившись угарным газом. Но у нее серьезные ожоги. Хоронить ее будем в закрытом гробу, - продолжают женщины.

ПОВТОРИЛА СУДЬБУ МАТЕРИ

На похороны много людей не ждут.

- Шесть родственников придут, подруга племянницы, - говорят близкие.

По словам сестер Натальи, ее муж все еще находится в больнице. Он еще не знает, что потерял жену и дочь.

- У него телефон остался в сгоревшей квартире, ему никто ничего не говорит, нас тоже не пустили в палату, сказали, что в отделении объявили карантин, - вздыхают женщины.

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